Demà serà un dia D per a Meritxell Soler, d'aquells que es marquen en vermell al calendari. La santjoanenca de l'Avinent Manresa participa, a partir de dos quarts de nou del matí, en un Campionat d'Espanya de marató que dona un premi doble. El més evident, proclamar-se campiona estatal de la distància. El secundari, però tant o més sucós, assegurar-se un bitllet per als propers Jocs Olímpics de París.

I és que Soler va aconseguir ara fa un any la marca mínima per ser a la capital francesa, quan va recórrer en un registre de 2.26.37 la mateixa distància. El problema és que hi ha un reguitzell d'atletes que també la tenen i cada federació estatal només pot ser representada per tres competidores a la cita olímpica. La nacionalització de dues atletes d'origen marroquí, i el fet que aquestes aconseguissin millor marca que la bagenca en la recent marató de València, la deixa ara mateix en el cinquè lloc en el llistat de les marques espanyoles de la història, ja que també la va superar l'extremenya Laura Luengo.

L'avantatge que té l'atleta preparada per Joan Lleonart és que totes elles van disputar la cursa de la capital del Túria, on van batre els seus registres, fa només dos mesos i pocs dies (el 3 de desembre). Alguna, com Fatima Azzaharaa Ouhaddou, també serà a Sevilla, a part d'altres competidores perilloses i que poden passar davant de la corredora de l'Avinent.

Moltes aspirants

D'aquesta manera, una altra atleta nacionalitzada, Majida Maayouf, resident a Àlaba, té ara mateix el rècord d'Espanya amb 2.21.27. Maayouf també està implicada en un presumpte cas de dopatge de fa tres anys, revelat per Relevo, que encara no s'ha aclarit. Ouhaddou, per la seva banda, va fer a València 2.25.30, però la corredora establerta a Andalusia pot pagar les poques setmanes passades entre les dues curses. Tampoc no correrà demà Luengo, que és tercera amb 2.25.35, ni la vallenca Marta Galimany, quarta amb 2.26.14.

Tot i que sembla que Ouhaddou pot ser l'única rival, Soler s'haurà de cuidar del que ve per darrere. Hi serà María José Pérez, que té la setena marca amb 2.26.42, només cinc segons més que la de l'Avinent. A més, debutarà en la distància Ester Navarrete, que a València va fer el segon millor registre en el pas per la mitja marató.

Enmig d'aquestes circumstàncies, Meritxell Soler pot tancar demà qualsevol debat guanyant. Si no ho fa, té la millor marca espanyola de mitja marató per ser als europeus, que es faran en aquesta distància, que tindran lloc el proper juny a Roma. Va assolir aquest registre en la cursa disputada a Santa Pola el passat 21 de gener, amb un registre d'1.10.21.

A part d'ella, hi haurà tres atletes més de l'Avinent Manresa a la prova, en aquest cas la masculina. Un és la parella de Soler, Abel Casalí, que té una millor marca de 2.29.19. L'acompanyaran Òscar Serra (2.33.20) qui, com Casalí i Soler, va fer la marca l'any passat a Sevilla mateix, i Xavier Rodríguez, que ostenta una marca d'1.08.58 a la mitja marató.

Bona preparació

En una entrevista publicada fa pocs dies a Regió7, Meritxell Soler explicava que "estic en forma. Ara faltarà que el dia de la marató de Sevilla tot vagi bé, però els temps els estic fent". Ella era conscient que "habitualment solen seleccionar les dues marques que van després de qui ha quedat campiona d'Espanya. Alguna vegada no ha passat això, però sol ser així. Per això vull assegurar el campionat, perquè passi què passi després, qui el guanya va a París segur". Aquest seria el segon gran campionat de Meritxell Soler en marató, després del 27è lloc de l'any passat als Mundials de Budapest.