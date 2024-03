El Catalunya Central, la unió del Manresa i de l'Osona Rugby Club, es va classificar de manera matemàtica, per segon any consecutiu, per a les semifinals de la Primera Divisió catalana femenina de rugbi després de derrotar per 5-7 l'Spartans de Granollers en la penúltima jornada de la competició. Això fa que sumi vuit punts, per un de les vallesanes, i ja no puguin ser atrapades en la quarta posició, la qual cosa les classifica per a les eliminatòries.

En aquestes, amb gairebé total seguretat, s'enfrontaran al mateix equip que reben en l'última jornada de la lliga regular, l'INEF Barcelona. L'altra eliminatòria enfrontarà el Cornellà-CRUC i el GEiEG, segon i tercer classificats de la lligueta. Pel que fa al partit, a la primera meitat l'equip osonenc-bagenc va evitar els assajos del conjunt rival, sobretot en l'acció defensiva entre Maria Prat i Nabia Adillon, interposant-se entre l'oval i el terra. Encara amb empat, a la represa, i davant de les ocasions fallades per l'Spartans, les visitants es van avançar en el marcador amb una marca d'Erin Yuste, que va culminar una acció de tot el quinze forà. Maria Prat va anotar els dos punts de la transformació. Les locals van fer un assaig abans d'acabar, però per la banda del camp i això va deixar un intent de transformació inconvertible que va provocar que el marcador no es mogués.