Tres de les cinc entitats que militen a les lligues estatals estan molestes amb la política de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. El Covisa, l’EGIBA i l’Avinent consideren que el tracte que reben «no és just» perquè no es correspon amb el nivell a què estan competint. En el pressupost del 2024, la regidoria d’Esports preveu destinar 500.000 euros al Baxi Manresa i 70.000 euros al CE Manresa, en dues subvencions nominatives, i 130.000 euros per a l’esport de lleure i competició a repartir en concurrència competitiva entre la resta de les entitats.

Cap dels tres clubs esmenta la nominativa que aquest any s’ha atorgat al CE Manresa. Però és evident que ha obert la caixa dels trons perquè tant el Covisa, l’Avinent com l’EGIBA recorden en conversa amb el Regio7 que ells competeixen en categories superiors. L’EGIBA és campió de la Primera Divisió i tenen diversos internacionals amb opcions olímpiques. El Covisa lidera la Segona B, l’equivalent a la tercera categoria del Fustal espanyol. I l’Avinent té l’equip femení a la Divisió d’Honor i el masculí a Primera Divisió.

El regidor d’Esports, Anjo Valentí, ha justificat a aquest diari la nominativa al CE Manresa «per l’impacte del futbol a la ciutat» i també «per l’increment dels costos que ha tingut en cànon federatiu, àrbitres i fitxes de jugadors» en haver pujat a la 2a RFEF, la quarta categoria del futbol espanyol. També ressalta que la partida destinada a l’Esport i el lleure s’ha incrementat de 113.000 euros a 130.000 euros.

Malgrat que el malestar i el sentiment d’injustícia i d'incomprensió siguin comuns en les tres entitats, cadascuna d’elles l’expressa amb arguments diferents.

Per al Futbol Sala, la queixa ve per la manca de «fiabilitat» que el sistema de concurrència els provoca cada any. «No pot ser que un club de les nostres característiques es mogui per uns barems amb puntuacions a l’hora de rebre una subvenció», diu el seu president Pere Joan Pusó. I afegeix que «el primer equip està en el tercer graó, a un pas de la Segona Divisió on es viatja per tot Espanya, el que suposa ser el segon equip de la ciutat en categoria federativa, exceptuant sempre esports sense pilota com l’atletisme i la gimnàstica que tenen un alt nivell».

Pusó recorda que han demanat reiteradament als distints regidors d’Esports, la necessitat de tenir «una nominativa per saber del que es pot disposar cada any i no tenir ensurts com el d’aquesta temporada, i també per insuficiència». Es refereix al fet que l’any 2023 van veure reduïda la subvenció total en 7.647 euros, dels 22.305,59 euros que els va correspondre l’any 2022, als 14.658,65 del 2023. «Una diferència negativa important per al club que ens causa un dèficit en el pressupost. Necessitem imperiosament una subvenció nominativa amb una quantitat acordada i eludir puntuacions i inestabilitat», conclou.

A l’EGIBA, en canvi, les queixes venen per la part de les nominatives. El seu tècnic Xavier Casimiro considera que «no haurien d’existir. Potser en algun moment concret, sí, però no de manera general». Creu que les subvencions s’haurien d’atorgar en concurrència competitiva, amb unes bases iguals per a tothom, destinades a la promoció i l’excel·lència, bo i sabent «que mai en tindrem prou. La qüestió és saber quin és el límit».

«Però, quin percentatge destina aquest Ajuntament a l’Esport? Un percentatge ridícul», afirma. «Es mira l’esport com a esport i prou, sense tenir-ne en compte els valors ni l’impacte social, de promoció de la ciutat i econòmic», afegeix Casimiro.

El president de l’Avinent Manresa, Jordi Roy, addueix que encara no pot «tenir un criteri format per opinar sobre la política de subvencions» perquè tot just és al càrrec des de maig. Això no obstant, afirma que «d’entrada, no sembla justa». De fet, fonts del club han qualificat al Regió7 de «patètic» el tracte que se’ls atorga.

«El que rebem és inferior al nivell que tenim, no ens valoren ni els assoliments esportius, ni la categoria a què estem», diuen aquestes mateixes fonts, que asseguren obtenir «la meitat del que ens mereixem, en comparació amb altres clubs del nostre nivell». Posen dos exemples per justificar el tracte «patètic» que creuen rebre de part de l’Ajuntament. El primer és l’estat de la pista, que ara mateix no permetria celebrar-hi competicions oficials.

Segons ha pogut saber Regió7, l’Ajuntament n’és conscient i estudia «apedaçar-la» en una primera fase per poder-hi dur algun esdeveniment, en el marc de la Ciutat europea de l’Esport. I, més endavant, abordar-ne la renovació total.

El segon exemple es refereix a la insuficiència de les subvencions. «El 13 i el 14 d’abril hem de viatjar amb l’equip femení i masculí a Leganés i a Gandia, a la primera jornada del Campionat d’Espanya de Clubs de Divisió d’Honor i de Primera Divisió, respectivament. El desplaçament ens costarà la meitat del que ingressem per l’escola durant tot l’any!», lamenten les mateixes fonts de l’Avinent Manresa.