Joves d'aigua contra el corrent de l'exclusió social a Manresa

Fa poc més d'un any i mig el Club Natació Manresa, Creu Roja al Bages i la Fundació Guardiola Sala presentaven un projecte per ensenyar a nedar quaranta nens i nenes en risc d'exclusió social a Manresa. L'èxit de la iniciativa, que era per a dos anys i que ja s'ha renovat, ha propiciat que l'edat dels receptors de les classes ara pugui créixer. És amb l'anomenat projecte "Joves d'Aigua", que inclou vint nois i noies de 12 a 16 anys que fan una activitat lúdica setmanal, els dijous, amb monitors qualificats. Els afavorits són persones del nucli antic de la capital el Bages, que poden assumir valors inherents al món de l'esport, aprendre una activitat que pot ser necessària per a la vida diària i accedir a un equipament, les piscines Manel Estiarte Duocastella, que en condicions normals estaria fora del seu abast.

La presidenta del CN Manresa, Montserrat Gomariz, destacava en la presentació d'aquest projecte que ja està en marxa que "seguim amb la nostra voluntat que cap jove, ni nen no es quedi sense la possibilitat d'aprendre a nedar". Ha ressaltat que "els ensenyen a fer-ho tècnics titulats i sempre hi ha la possibilitat de captar algú que no s'havia plantejat mai practicar aquest esport per al club.

Per la seva banda, la coordinadora de Creu Roja al Bages, Olga Macias, recorda que "aquesta és una activitat que les famílies, a aquestes edats, no prioritzen. Però han vist que els seus fills estan aprenent a nedar, això els pot salvar la vida, i n'estan molt agraïts". També agraeix la participació del club i de la fundació perquè "fa molts anys que intentem anar a la piscina, però no ens ho podíem permetre. Amb aquesta oportunitat ells poden aprendre a nedar i si a l'estiu nosaltres anem a la piscina o a la platja sabrem que els nois es defensen a l'aigua. Hi ha un pànic a ficar-se a l'aigua que molts ja han superat".

Macias recorda que "el fet de venir cap aquí des dels seus espais habituals ja el converteixen en un lloc normalitzat. Aquí estan al costat de nois que fan waterpolo, noies que fan natació artística, i es troben un ambient que no haurien conegut mai". De fet, el seu projecte "Joves Nucli Antic", que inclou Escodines, Vic-Remei i Barri Antic, treballa amb joves buscant activitats que, per la situació econòmica i familiar no podrien assumir.

La tercera pota del projecte és el de la Fundació Guardiola Sala. Pere Guardiola explicava que per a ells "és un projecte més dels que duem a terme amb el Club Natació. Ja vam renovar el que fèiem amb els nens provinents del Casal-Ot. Ens van proposar si podíem ampliar la relació amb un altre grup. N'estem encantats". Respecte a aquesta renovació, "estem feliços de poder-ho anar renovant. L'important d'aquestes coses és que perdurin en el temps. Visualitzar que això pot tenir un futur és el punt més satisfactori que podem tenir". A més, Guardiola recordava que "dels quaranta nens que venien, dos ja s'han incorporat directament al Club Natació Manresa com a nedadors. Això vol dir que d'alguna manera fem planter per a l'entitat",