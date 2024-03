El Club Patinatge Artístic Manresa serà al campionat català tot i les precàries condicions d'entrenament

El xou petit del Club Patinatge Artístic Manresa es va classificar per al Campionat de Catalunya que tindrà lloc els propers 27 i 28 d'abril a Girona. Van obtenir el bitllet després de participar per primer cop en l'Open de Catalunya de xous de nivell 2, que es va fer a Reus, i deixant enrere, d'aquesta manera, les molt males condicions d'entrenament que tenen a la pista descoberta de la Font dels Capellans. A més, van haver de restructurar horaris per aprofitar com poguessin les poques hores que tenen a disposició la pista interior del pavelló del Pujolet.

Des del punt de vista esportiu, el CPA Manresa, amb la preparació d'Aina Vilardell i Yeray Chaves, va quedar onzè després de representar una coreografia anomenada "El Llop", inspirada en el joc tradicional. Aquesta idea original i diferent va ser decisiva en la puntuació, ja que és un dels factors més valorats pels jutges.

L'equip està format per Aina Bonet, Laia Guardia, Berta Vilalta, Valeria Guerrero, Mar Solà, Jana Solà i Ariadna Mora, que van començar a preparar aquesta modalitat l'agost passat. Van assolir una nota de 21,25 punts i van quedar onzenes d'un total de 19 participants. Entre ells també hi havia el Club Patí Berguedà, que va participar amb la composició "Realitat o ficció? Posarem llum a la foscor" i va quedar divuitè.

Fita reivindicativa

Aquesta classificació del CPA Manresa és una fita amb la qual les seves components volen reivindicar la feina que estan fent malgrat les molt precàries condicions amb les quals treballen. Com ja va explicar Regió7 fa temps en un article juntament amb el futbol sala i l'hoquei patins, el patinatge artístic es queixa del fred amb el qual han d'entrenar-se i les condicions de perillositat de la pista de la Font, de la qual disposen més temps. A més, per poder fer la preparació prèvia, han hagut de restructurar tot els horaris, amb el perjudici que això ha suposat. Reclamen, novament, instal·lacions dignes.