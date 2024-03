L’antepenúltim també sotmet el CE Manresa (1-0)

La mala dinàmica de resultats del Centre d’Esports Manresa es va mantenir a la població eivissenca de Sant Miquel de Balansat. La formació entrenada per Aitor Maeso, que ocupa el penúltim lloc a la taula classificatòria, va generar quasi el triple d’ocasions de gol que el conjunt que precedeix els manresans a la classificació. Els blanc-i-vermells les van malbaratar i, una altra vegada, una errada defensiva flagrant va ser la gènesi d’una pena màxima que va determinar la victòria de la modestíssima SE Penya Independent (1 a 0).

A hores d’ara, la ratxa de partits sense vèncer de la formació manresana abasta tretze jornades (03 igualades i 10 derrotes). L’ensopegada al Municipal de Sant Miquel consolida els blanc-i-vermells a la dissetena posició i ja permet fer càbales sobre la data en la qual el descens a Tercera Divisió serà un fet matemàtic inqüestionable. No endebades, quan només falten sis jornades per al final de la competició (18 punts en joc), el CE Manresa és a onze punts del catorzè classificat, l’Atlètic Saguntí, és a dir, de la formació que podria haver de jugar la temuda eliminatòria per eludir el descens. Sis partits per recuperar part de l’autoestima perduda aquest curs esportiu i per possibilitar que l’afició pugui constatar el compromís dels futbolistes en els tres duels que l’equip encara ha de jugar a l’estadi del Congost, amb rivals tan atractius com el FC Cerdanyola, l’Hèrcules CF i el Terrassa FC.

Errar les ocasions de gol, propiciar un penal en contra

El CE Manresa va competir de tu a tu amb el seu oponent durant el primer terç de l’enfrontament a Sant Miquel de Balansat. Aitor Maeso va modificar l’estructura d’equip dels blanc-i-vermells (4-4-2) per adaptar-la a les característiques de la SE Penya Independent i a les reduïdes dimensions del terreny de joc on juga com a local el conjunt dirigit per Mario Ormaetxea. Les accions ofensives d’una i altra formació es van alternar durant aquesta fase del partit, però els manresans van ser més incisius i van generar tres ocasions de gol, per només una els eivissencs. El davanter Álex Pachón va encarar en solitari dues vegades el porter de la SE Penya Independent. L’esparreguerí va etzibar dues potents rematades ben dirigides a porteria que Dani Simón va conjurar amb mestria i el xut armat per Enric Baquero tampoc va fructificar.

L’escenari semblava propici quan l’entramat defensiu visitant va permetre una incursió de Jaime Isuardi que Yeray Izquierdo va neutralitzar en precipitar-se i cometre un penal inapel·lable quan el davanter local tot just començava a endinsar-se a l’àrea de penal blanc-i-vermella. El màxim golejador de la SE Penya Independent va assumir la responsabilitat de transformar la pena màxima i va batre Héctor Hurtado (min 33) sense pal·liatius (1 a 0).

El golejador local Jaime Isuardi llança el penal decisiu / SE PENYA INDEPENDENT

El guió de la segona meitat va ser similar al de la primera. El CE Manresa va intensificar el seu domini territorial, va impedir a l’oponent armar ràpides transicions ofensives i va generar cinc oportunitats. Dani Simón va aturar el servei de falta executat des de la frontal de l’àrea de penal per David Pons i el servit per Nil Garrido es va perdre arran del pal dret de la porteria eivissenca. David Pons va culminar una incursió com a extrem esquerre amb una passada enrere que va propiciar el perillós xut d’Enric Baquero i el cos d’un defensa va impedir que la rematada a boca de canó de Javi López esdevingués gol. Per últim, Dani Simón va repel·lir el xut d’Álex Pachón armat després d’una jugada trenada per Pol Ballesteros i el callussenc Marc Cuello.

LA FITXA TÈCNICA. SE PENYA INDENPENDENT (Sistema de joc: 5-3-2). Daniel Dani Simón; Jorge Mena, Fernando Nahuel Losada, Juan Miguel Heredero Juanmi, Diego Espinosa, Lucas González Lukitas (Raúl Prieto Rulo (min 81); Samu Pinto, Marcos Bautista, Vicent Albert García (José Luis de la Cruz min 81); Jaime Isuardi (Javi Verdú min 66) i Jawed Abd El Resak. CE MANRESA (Sistema de joc: 4-4-2). Héctor Hurtado; Yaya Sidibé (Álex Sánchez min 60), Yeray Izquierdo (Àlex Iglesias min 60), César Llopis, David Pons; Carlos Gilbert, Nil Garrido, Martí Soler (Marc Cuello min 72), Enric Baquero (Iván de la Peña min 78); Àlex Pachón i Javi López (Pol Ballesteros min 72). ÀRBITRE. Julián Pérez Guimerá (Comitè de Castella-la Manxa), auxiliat per Julián Sánchez García i David Tercero Campos. Va amonestar els locals Jorge Mena (min 64), Lucas González Lukitas (min 64), Diego Espinosa (min 70) i Marcos Bautista (min 90) i el visitant Nil Garrido (min 83). GOL. 1-0 Jaime Isuardi (de penal) min 33. ESTADI. Municipal de Sant Miquel.