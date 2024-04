L'urgellenc Miquel Travé es guanya la plaça olímpica per als Jocs de París

Cara i creu per als palistes urgellencs del Cadí-Canoë Kayak Miquel Travé i Núria Vilarrubla al canal d’Aigües Vives de Pau en què aquest cap de setmana s’han decidit la composició de l’equip espanyol en l’Slalom Olímpic dels Jocs de París 2024 en C1. Mentre Travé va mantenir el domini mostrat una setmana abans a la Seu i s’ha guanyat la plaça per ser als Jocs, Vilarrubla no va poder mantenir el nivell que hi havia mostrat i no serà a París.

El procés de selecció va arrencar l’últim cap de setmana de març al parc de la Seu d’Urgell i s’ha decidit aquest cap de setmana a Pau.

Miquel Travé va ser l’únic palista que va guanyar les sis mànigues disputades a la Seu i a Pau, i va ser el primer en garantir-se la plaça olímpica, en C1. Serà el seu debut en uns Jocs Olímpics.

Travé va quedar subcampió als Campionats europeus de Cracòvia i finalista a les proves de la Copa del Món disputades l’any passat.

A França, compartirà equip amb el basc Pau Echaniz que competirà en K1. Espanya ha aconseguit tres medalles olímpiques, totes guanyades per Maialen Chourraut. L’objectiu de l’equip espanyol és sumar la primera en categoria masculina.

Núria Vilarrubla en una de les baixades a la prova de Pau / RFEP

Decepció per a Vilarrubla

Núria Vilarrubla també va arribar havent guanyat les tres baixades de la Seu en C1. En tenia prou en guanyar-se només per repetir plaça olímpica, després d’haver participat als Jocs de Tòquio.

Però, va ser superada per Miren Lazkano, que es va imposar en les tres mànigues. Amb les dues empatades, la plaça en joc es va decidir amb les cronometrades del Caiac Cros, en què la palista basca va vèncer la urgellenca en totes dues. Per a Lazkano, serà la seva primera presència olímpica.

En el K1 femení, la representant espanyola serà Maialen Chourraut. També va arribar a Pau amb les tres baixades de la Seu guanyades, però Laia Sorribes va imposar-se en la quarta i la cinquena, de manera que la plaça en joc no es va decidir fins a la sisena.

També serà a París 2024 la urgellenca Mònica Dòria Vilarubla, cosina de Núria Vilarrubla, en el seu cas representant Andorra.

Les proves de piragüisme es faran a l’Estadi Nàutic de Vaires-Sur-Marne entre el 27 de juliol i el 5 d’agost.