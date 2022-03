Els Mossos d'Esquadra van enxampar dilluns un home de 32 anys que havia robat preservatius, lubricants i càpsules de cafè per valor de 400 euros en un establiment d'Alpicat, al Segrià. Els fets van tenir lloc al migdia, quan un agent fora de servei va veure com l'home amagava productes en una motxilla i sortia de la botiga sense parar a la línia de caixes. L'agent va alertar a les caixeres i el va seguir fins a l'aparcament exterior. Aleshores es va identificar com a mosso i el va fer tornar cap al supermercat. Quan va arribar una patrulla el van identificar i es va revisar la motxilla i va ser detingut com a suposat autor d'un furt.

El detingut, amb antecedents per fets similars en altres poblacions, ha passat aquest dimarts a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.