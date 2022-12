Una persona ha resultat ferida després d'accidentar-se amb el cotxe aquest dilluns a Cardona. Segons fonts del cos de Bombers, l'accident va tenir lloc ahir al voltant de 2/4 de 10 de la nit a la C-55, al quilòmetre 56,9. El cotxe circulava per la via, a l'altura del terme municipal de Cardona, quan va sortir de la via.

Efectius que han treballat en l'incident han constatat que la persona que conduïa l'únic vehicle implicat ha resultat ferida de caràcter lleu.