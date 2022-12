Baixen un 5,12% les denúncies per violència de gènere a la Catalunya Central

El nombre de denúncies per violència de gènere que han arribat als jutjats especialitzats de l’àmbit de Regió7 durant el tercer trimestre d’enguany s’han reduït un 5,12% respecte al mateix període del 2021. Així, els jutjats de Manresa, Berga, Igualada, Solsona, la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Martorell han rebut 371 denúncies entre tots durant aquests tres mesos, 20 menys dels que van rebre entre el juliol i el setembre de l’any passat.

Aquesta dada contrasta amb la de Catalunya ja que a nivell de comunitat autònoma la xifra de denúncies per casos de violència de gènere ha augmentat un 4,1% respecte el període passat.

Per altra banda, pel que fa al nombre de delictes pot haver-hi lleugeres diferències perquè pot haver-hi situacions amb més d’una denúncia. En tot cas, aquesta xifra també ha disminuït lleugerament respecte l’any passat, concretament un 1,72% a l’àmbit que cobreix aquest diari. Durant aquest trimestre s’han registrat 400 delictes, la majoria a Manresa, Martorell i Igualada. La gran majoria de delictes són per lesions i mals tractes. No ha tingut lloc cap homicidi per violència de gènere a la regió central durant aquest període.

Dels set jutjats especialitzats en violència de gènere de l’àmbit de Regió7 n’hi ha dos que aquest trimestre han registrat més denúncies de l’any passat. Es tracta d’Igualada i Solsona. El de la capital del Solsonès és el que ha presentat un percentatge de creixement més alt, un 21,43%, però això no implica un gran augment de denúncies ja que només s’ha passat de 14 a 17. En el cas d’Igualada, en canvi, s’ha produit un augment d’un 21%, passant de 81 a 98. De fet, el tribunal igualadí és el segon de l’àmbit d’aquest diari que més denúncies ha rebut després de Manresa i superant el de Martorell.

La resta de jutjats sí que han disminuït la seva activitat relacionada amb denúncies de violència de gènere. El que ha millorat més en aquest sentit és el tribunal de Berga, que durant el tercer trimestre d’enguany ha rebut 16 denúncies, un 33% menys que en el mateix període de l’any passat. Però s’ha de tenir en compte que, com en el cas de Solsona, els valors absoluts són més baixos i els augments o les reduccions es noten més quan es fa el percentatge. El segon jutjat que més ha millorat els seus números en aquest àmbit és el de Manresa, que precisament és que més denúncies ha rebut durant aquest període, amb 118. De fet, en el mateix balanç de fa un any n’havia acumulat 140 més.

El tercer jutjat de la regió amb més denúncies rebudes per casos de violència de gènere és el de Martorell, amb 83. En aquest sentit també ha tingut una reducció destacada de gairebé un 9%. Per altra banda, els de Puigcerdà i la Seu d’Urgell també han gestionat menys denúncies, una menys que en el mateix període de l’any passat en ambdós casos. El de Puigcerdà n’ha rebut 18 i el de la Seu d’Urgell 21.

El 100% dels casos de violència de gènere que s’han gestionat als jutjats de Berga, Solsona, Puigcerdà i la Seu d’Urgell entre juliol i setembre han acabat amb condemna. En canvi, a Manresa han acabat amb condemna el 88,2%, a Igualada el 83,3% i a Martorell un 62,5%, és a dir, uns 2 de cada 3 casos.

A nivell de Catalunya durant el mateix període s’han presentat 6.303 denúncies als jutjats de 6.196 víctimes diferents. A més, segons l’Observatori contra la Violència de Gènere, la taxa de víctimes d’aquests delictes per cada 10.000 dones es va situar en el 15,7, mentre que un any abans era del 15,2. A nivell estatal durant l’últim trimestre s’han presentat 49.479 denúncies als jutjats de 47.955 víctimes diferents.