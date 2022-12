Ha tornat un mètode d'estafa que ja s'havia realitzat amb anterioritat però que ha estat actualitzat. Es tracta d'un correu on els estafadors es fan passar per policies, en aquest cas per Mossos d'Esquadra, per tal que els enviïs un correu i puguin tenir accés a les teves dades.

El correu diu que és una citació i té un document adjunt suposadament fet per la "direcció de la policia". En aquest sentit està firmat pel comissari en cap actual dels Mossos, Eduard Sallent. El missatge diu que la persona que rep el correu està acusada d'un delicte de pornografia infantil i dona 48 hores per justificar la innocència tot contestant el mateix correu, que és el que no es pot fer amb aquesta estafa. El missatge amenaça que, si no es contesta el correu, es remetrà l'informe a Joan Ignasi Elena, l'actual conseller d'Interior, i s'emetrà una ordre de detenció. Els Mossos alerten que ells no han enviat aquest correu i recorden que no s'ha de donar cap dada personal i que cal esborrar aquest correu quan es rebi.