Un home de 48 anys i una dona de 44 han sigut detinguts per ser els presumptes responsables d’un viver il·legal d’animals a Molina de Segura (Múrcia). Tots dos han sigut posats a disposició del jutjat de guàrdia en funcions, que ha decretat el seu ingrés a la presó.

Pel que sembla, segons la investigació de la Policia Nacional, la parella estaria captant persones sense papers per treballar al viver de gossos. S’haurien aprofitat així dels seus pocs recursos econòmics, ja que els oferien condicions laborals abusives que incloïen jornades de treball superiors a les 16 hores per 400 euros al mes. Així mateix, sotmetien a contínues humiliacions i vexacions els treballadors, i els amenaçaven de denunciar-los per trobar-se en una situació irregular al país.

La Policia Nacional va arrestar les dues persones com a presumptes autors d’un delicte de maltractament animal, tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral, afavoriment de la immigració il·legal, defraudació de fluid elèctric i falsedat documental.

En el registre fet pels responsables de la investigació s’han trobat 265 gossos i 41 gats amuntegats en unes condicions lamentables. També s’han trobat els cadàvers de 46 animals en un bagul frigorífic, diversos medicaments de dubtosa procedència i 3.000 euros en efectiu. El cos policial ha treballat en aquesta operació amb personal de la Conselleria de Treball i Medi Ambient.