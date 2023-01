Els Serveis d'Emergència han atès a primera hora d'aquesta tarda de dissabte l'avís d'un cotxe que s'havia precipitat per un pont a la C-37z, al seu pas pel barri del Xup de Manresa a uns 10 metres d'alçada. Els fets han passat cap a 1/4 de 4, al punt quilomètric 91 de l'esmentada carretera.

Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat una dotació i quan hi han arribat, segons han explicat a Regió7, no han trobat ningú dins del vehicle i per precaució han procedit a desconnectar la bateria. A 2/4 de 5 de la tarda ja no quedava cap vehicle dels serveis d'Emergència a la zona. Només un operari municipal que col·locava tanques per protegir la zona i assegurava no tenir cap informació de l'accident.