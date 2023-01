L'acusat d'abusar sexualment de menors a Artés esquiva la presó

L'exmonitor i exentrenador d'Artés acusat d'abusar de menors entre el 2017 i el 2018 finalment esquivarà la presó. L'acusació particular, la fiscalia i la defensa han arribat a un acord amb el qual s'ha rebaixat la pena de 24 anys i 10 mesos de presó que demanava l'acusació a 2 anys i 11 mesos. A més, l'encausat no haurà de complir la pena si paga una multa de poc més de 1.200 euros, es sotmet a un curs d'educació sexual i paga les indemnitzacions a les víctimes en els propers 6 mesos.

L'encausat ha reconegut tots els fets dels que estava acusat. S'ha reconegut autor de cinc delictes d'accés a menors amb finalitats sexuals, un de determinació a participar en actes sexuals amb un menor, un d'abús sexual i un delicte continuat d'abús sexual a un menor. Tot i això, la condemna finalment ha estat de 3 mesos de presó pel delicte de determinació a participar en actes sexuals amb un menor, un any per abús sexual i 1 any i 8 mesos pel delicte continuat d'abús sexual. Això ha deixat la condemna en 2 anys i 11 mesos de presó.

Tot i això, les parts han acordat la suspensió de la pena sempre que l'encausat pagui la responsabilitat civil en els propers 6 mesos. Això implica un pagament de 300 euros a tres de les víctimes, 2.500 a una altra i 4.000 a la de l'abús sexual continuat, que suposa un import total de 7.400 euros. Paral·lelament haurà de participar en un curs d'educació sexual i haurà de pagar una multa durant 14 mesos amb una quota de 3 euros diaris, el que implica un import de més de 1.200 euros. A més, el condemnat no podrà cometre cap delicte durant els propers 5 anys, sinó haurà de complir aquesta condemna. Per altra banda, tindrà prohibit apropar-se a les víctimes.

Els fets van tenir lloc entre el 2017 i el 2018 quan el condemnat era monitor del casal Esplai CEP Artés i segon entrenador del club de futbol Artés. Les dues entitats han assegurat que el condemnat es va desvincular d'ambdues quan van tenir coneixement dels fets.