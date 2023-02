Un home ha posat una demanda civil contra l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural, ERC, JxCat i el PdCat en la que demana una indemnització de 21.570 euros per una caiguda que va patir en un acte independentista el 2018 a la presó de Lledoners, als voltants de l'aparcament.

Aquell dia, el 2 de novembre del 2018, l'Assemblea de Treballadors per a la defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) va convocar un acte de protesta contra l'empresonament dels líders del procés amb motiu del primer aniversari de la seva detenció i a ell van acudir nombrosos manifestants independentistes, entre ells membres de l'ANC, Òmnium Cultural, ERC i JxCat.

Segons explica el demandant, Carlos R, ell va acudir a l'acte i, una vegada aquest va acabar, de tornada a la zona que els organitzadors havien habilitat com a aparcament en la finca limítrof a la presó, va buscar un "racó discret per orinar", ja que no hi havia banys mòbils, en una zona d'arbres que hi havia allí a prop.

En aquell moment, en doblar per darrere d'un arbre, Carlos R. va caure per un talús "de gran desnivell" que no va veure per la falta de llum, perquè no coneixia el terreny i perquè, segons la demanda, no hi havia cap avís del desnivell.

Rescatat pels Bombers i Mossos

La caiguda, que la demanda titlla de "gran accident en el que (Carlos R.) podria haver perdut la vida", el va deixar atrapat en el descens d'aquell talús i per rescatar-lo va fer falta la intervenció dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra.

A Carlos R. se'l va portar primer a les urgències de l'Hospital de Manresa i després va ser traslladat a l'Hospital de Barcelona.

En total, va estar ingressat 14 dies i la demanda precisa que les lesions sofertes van ser politraumatismes, fractura en diverses costelles, trencament del lligament deltoide en el turmell esquerre i un edema tibial.

A més de les lesions, un informe mèdic aportat en la demanda assegura que va estar 216 dies impedit per fer les seves activitats habituals i que de l'accident li han quedat seqüeles: lumbàlgia, dolor en el turmell esquerre, dolor en caminar i dificultat per moure el peu esquerre.

Les entitats i partits neguen la convocatòria

Carlos R. relata que, al principi, quan va estar ingressat, diversos representants independentistes, als quals no cita personalment, van acudir a l'hospital a veure'l i a donar-li ànims.

De tota manera, segons el seu relat, quan va començar a preguntar per les possibles responsabilitats que algú havia d'assumir pel seu accident, els partits i entitats se'n van desentendre.

En aquell moment, ja el 2019, Carlos R. va decidir judicialitzar la situació i va posar una demanda però quan el jutjat va citar al convocant, l'entitat ADIC, es va detectar que aquella associació no existia en cap registre i que ningú s'identificava com a membre d'ella. Davant d'això, Carlos R. defensa que l'ANC, Òmnium, ERC, JxCat i el PdCat també són organitzadors i finalment ha dirigit la demanda contra ells.

Citats a declarar en diligències prèvies, tots els partits i entitats, excepte el PdCat, han negat haver convocat l'acte. El representant del PdCat que va anar a declarar al jutjat va reconèixer que el seu partit va convocar l'acte i va assegurar que la resta també ho van fer.

L'ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, municipi al que pertany la presó de Lledoners, assegura que aquell dia no es va registrar cap petició de protesta.

En tot cas, Carlos R. sol·licita al jutjat que condemni l'ANC, Òmnium, ERC, JxCat i al PdCat a pagar-li 21.570 euros en concepte d'indemnització per danys i perjudicis derivats de la seva responsabilitat.

El judici se celebrarà el proper 8 de febrer en el jutjat número 57 de primera instància de Barcelona.