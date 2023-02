Una trentena de persones de la família de les bessones i amics de les noies que han protagonitzat els dramàtics fets de Sallent han sortit al carrer aquesta tarda de divendres clamant "justícia" i "stop bullying". No només han fet la protesta, sinó que l'han fet des de l'escola Torres Amat, al parc de Sallent, fins a l'institut Llobregat, al barri de l'Estació, perquè entenen que al primer centre, on les nenes havien estat escolaritzades, ja hi havia una situació d'assetjament cap a les bessones, per als manifestants no prou ben tractat per part del professorat, i que la situació va continuar a l'institut, on també afirmen que no es va afrontar bé la resolució del conflicte que feia malviure les nenes.

Una de les bessones va morir en la caiguda i l'altra va patir ferides molt importants de les quals està sent tractada. Justament la que va morir havia fet notar als seus que malvivia amb la pressió de companys, una situació que s'hauria agreujat en els darrers mesos pel fet que s'havia tallat els cabells curts i havia expressat la voluntat de fer un canvi de gènere. En les cartes que van deixar abans de decidir llevar-se la vida, la nena que va morir va exposar aquesta pressió que no la deixava viure i la germana, la voluntat d'acompanyar-la allà on anés. En aquests missives no es feia una referència explícita al bullying escolar sobre el que insisteix l'entorn. Les referències que hi han deixat les nenes són de caire més general. Aquest divendres, el conseller d'Educació Josep Gonzàlez - Cambray ha assegurat que en el cas de Sallent de les dues bessones de Sallent, que dimarts van saltar d'un tercer pis, no hi havia indicis d'assetjament. "El centre no havia detectat cap cas ni cap problemàtica específica relacionada amb bullying", ha dit en una roda de premsa, en la qual també ha negat que es tingués constància que una de les germanes, la que va morir en la caiguda, hagués iniciat un procés de trànsit. L'altra bessona es troba en estat greu a l'hospital del parc Taulí de Sabadell. Per la seva part, l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha matisat la postura inicial de l'Ajuntament, que descartava l'assetjament en el cas de les bessones. "En aquell moment no teníem informació per parlar de 'bullying'", ha dit. Arran de l'activació de la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de violència per part d'Educació, Ribalta subratlla que estan compromesos a saber si hi havia assetjament, i afegeix que és un cas "multifactorial". "Les causes són diverses, i aquest cúmul de coses s'ha de tenir en compte", subratlla. En aquest sentit, assegura que l'entorn "era molt complicat, hi havia seguiment i atenció dels Serveis Socials". Sobre el possible racisme, Ribalta lamenta que hagi pogut ser així i defensa que Sallent és un poble "tolerant". Et pot interessar: Cas Obert Cambray, sobre el cas de les bessones de Sallent: "El centre no havia detectat cap problema relacionat amb bullying " Cas Obert «La frustració i la soledat són emocions que cal abordar entre els adolescents» L'Ajuntament de Sallent s'està fent càrrec de la manutenció de la família des que van succeir els fets, aquest dimarts. També ha treballat per accelerar els tràmits perquè els avis de les bessones, residents a Argentina, puguin venir i, un cop siguin aquí, se'ls pagarà l'estada. A més, també pagarà les despeses de l'enterrament. Pel que fa a la nena que continua ingressada, ha explicat que el seu estat és estable dins d'un diagnòstic d'estat crític, però "amb esperances de recuperació". Segons l'entorn familiar tindria lesions importants en un pulmó, però confiaven en què es pugui recuperar.