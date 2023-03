El ciberatac que ha patit l’Hospital Clínic de Barcelona, que impedeix al centre accedir als historials dels pacients i que ha obligat a desprogramar unes 3.000 consultes externes i 150 cirurgies no urgents, és obra de l’organització de crim cibernètic Ransom House.

Segons Tomàs Roy, director general de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, aquest «adversari» ha «implementat tècniques d’atac noves» i, a més, ha atacat «de manera transversal» a diferents serveis de l’hospital. «Les tècniques utilitzades són noves. Tenim informació que hi ha hagut filtració de dades», ha dit Roy.

El ciberatac és del tipus ‘ransomware’, que són els atacs en què els ‘hackers’ demanen un rescat. La policia i els experts sempre aconsellen no cedir a l’extorsió. Perquè ni hi ha garanties que en pagar un rescat els pirates informàtics facilitin les claus ni tampoc que no s’hagi de patir un segon atac.

De fora d'Espanya

Sergi Marcén, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, ha assenyalat, per la seva banda, que encara és aviat per saber l’abast de l’atac cibernètic, però sí que ha afirmat que és «un atac que ha vingut de fora d’Espanya». És per això que, a més dels Mossos d’Esquadra, està activada la Interpol. El Govern desconeix «com ha entrat el ciberatac».

«Ara mateix ens estem focalitzant a recuperar la informació», ha explicat Marcén. No s’ha vist afectada la història clínica compartida dels pacients. La Generalitat rep a l’any 1.700 milions d’atacs informàtics (400.000 de diaris) i 2.000 es transformen en algun tipus d’incidència.