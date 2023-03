L'Hospital Clínic ha decidit desprogramar les consultes externes i les cirurgies no urgents previstes per a demà dilluns arran del ciberatac patit aquest diumenge. El Govern ha informat en un comunicat que el centre mantindrà tota l'activitat urgent i d'hospitalització a totes les seus (Villarroel, Plató i Maternitat), així com l'hospitalització domiciliària, els hospitals de dia, la radiologia, les proves endoscòpiques, les exploracions radiològiques, la diàlisi i la farmàcia ambulatòria. En canvi, es continuarien redirigint els codis urgents com els infarts i els ictus a altres centres i tampoc es faran les sessions de radioteràpia oncològica previstes.

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya segueix treballant per recuperar la normalitat i rehabilitar el sistema informàtic. Els serveis afectats són els de laboratori, farmàcia i urgències. Segons han explicat a l'ACN fonts del centre, els serveis d'urgències continuen atenent els pacients que ja estaven ingressats, que no han estat traslladats a altres centres, però el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) deriva nous pacients a altres hospitals de la ciutat de Barcelona. L'Agència de Ciberseguretat: “No hi haurà cap tipus de negociació per pagar ni un cèntim” L'Agència ha explicat aquest dilluns que el ciberatac és “complex” i que prové de fora d’Espanya. L’autora és una empresa de cibercrim anomenada ‘Ramson House’, amb qui no ha establert cap contacte, però ja ha avançat que “no hi haurà cap tipus de negociació per pagar ni un cèntim”. De fet, també ha apuntat que ja s’està treballant en col·laboració amb els Mossos i la Interpol. Pel que fa a l’activitat del centre, s’han desprogramat 150 cirurgies no urgents, unes 3.000 visites a consultes externes i entre 400 i 500 extraccions. El director mèdic de l’Hospital Clínic, Antoni Castells, ha admès que per ara és “impossible” saber quan es podran recuperar tots els serveis.