Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns quatre persones que havien comès un robatori amb violència a una parella a Manresa. Els fets van tenir lloc a les 12 del migdia. Una dona i un home van entrar al portal de casa seva a Manresa i just després dos homes van accedir al mateix portal darrere seu. Un cop dins, els dos homes van començar a donar cops i empentes a les víctimes i a amenaçar-les amb un ganivet amb l'objectiu d'emportar-se la bossa de mà que portava la noia.

A causa de la baralla finalment l'home va quedar ferit en un braç a causa d'un tall de ganivet i va requerir punts de sutura. La noia va córrer darrere dels autors quan van aconseguir la bossa de mà i va poder veure que pujaven a un cotxe que els estava esperant amb dos individus més a dins. En aquell moment van avisar els Mossos d'Esquadra.

Els investigadors es van posar en marxa amb la informació que van anar recopilant i van esbrinar que aquest vehicle es va moure cap a Barcelona. Cap a les 14.30h, els agents d'investigació de Manresa van muntar una espera al carrer Ciutat de la Ciutat d'Asunción de Barcelona i a les 15.30h van localitzar el cotxe. Els agents el van poder aturar i van comprovar que encara hi anaven els mateixos quatre ocupants que havien comès els fets a Manresa. Els quatre homes, d'entre 28 i 36 anys d'edat, van quedar detinguts per un delicte de lesions, per robatori amb violència i intimidació i per pertinença a grup criminal. En l'escorcoll del vehicles van trobar eines que s'utilitzen habitualment per fer robatoris a domicilis.

Els mateixos investigadors van esbrinar que 2 dels 4 detinguts ja havien comès un altre robatori amb violència a Salt al voltant de les 10 del matí del mateix dia. Els detinguts van passar a disposició ahir al Jutjat de Manresa i van quedar en llibertat.