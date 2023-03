Els Bombers van sufocar aquest diumenge entorn les 21 h un foc de vegetació agrícola a la zona del riu de Santa María de Bellver de Cerdanya. Segons fonts del cos, van cremar restes de branques enmig d'un camp. Van enviar-hi una dotació, que va apagar el petit incendi en poc més de mitja hora.

A banda, aquest dilluns al matí han registrat un avís per un altre foc de vegetació, en aquest cas, forestal. Segons han explicat, hi hauria una columna de fum blanc a 500 metres de la C-16 a Urús. Han rebut l'alerta a 2/4 de 9 del matí i a 3/4 encara no n'havien transcendit més detalls,