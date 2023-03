Un turista canadenc ha mort aquest dimecres a causa de les lesions sofertes en caure d'un pont de la ronda litoral de Barcelona després d'una baralla. La víctima, segons publica El Periódico, del mateix grup editorial de Regió7, tenia 25 anys i hauria estat assaltat per un grup de lladres abans de precipitar-se d'uns cinc metres.

Els Mossos d'Esquadra han rebut poc després de les 6 del matí l'avís que hi havia hagut una baralla al districte de Sant Martí, i que, en el marc d'aquest incident, una persona havia caigut des d'un pont de la ronda, a l'alçada de la sortida 23.

Quan els agents han arribat al lloc, només han trobat la víctima ferida greu, pel que ha estat evacuada a un hospital. Tanmateix, el jove no ha pogut superar les ferides i ha mort hores després.

Agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sant Martí han obert una investigació per aclarir els fets, en un cas en què, segons el comunicat de la policia autonòmica, no es descarta que es pugui tractar d'una mort accidental. Les primeres informacions apuntaven, però, a una baralla per un intent de robatori i els agents ho hauran de confirmar.

La informació publicada per El Periódico afegeix que el jove era a la zona del Parc del Poblenou i, durant la baralla, va acabar travessant el carrer Salvador Espriu, superant la tanca d’un metre d’altura que exerceix de separador entre aquest carrer i el carril del qual s’incorporen els vehicles que circulen per la ronda i precipitant-se contra el terra. Les indagacions dels Mossos miraran de comprendre què va motivar la baralla i també aclarir si els agressors el van llançar deliberadament a la zona de circulació o la caiguda es va produir durant el forcejament o intent de fugida. Del que no hi ha dubte és que els agressors el van abandonar a la seva sort, deixant-lo inconscient i exposat als cotxes.