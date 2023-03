El laboratori de la policia científica de la Regió Policial Central dels Mossos d'Esquadra està tancat perquè no complia amb les normatives vigents. De fet, no va passar l'última revisió d'Inspecció de Treball de la Seguretat Social i es va ordenar el seu tancament. El sindicat SAP-FEPOL, majoritari als Mossos d'Esquadra, va alertar que tenia "una manca d’espai insuportable, una sortida de gasos del tot inacceptable i un sistema d’il·luminació del tot deficient" i que, de fet, incomplia les normatives sobre seguretat i salut laboral.

El tancament del laboratori es va produir el dilluns 6 de març. Això ha fet que els professionals de la policia científica que fins ara utilitzaven aquest espai, s'hagin de desplaçar al Complex Central Egara situat a Terrassa per poder utilitzar les instal·lacions d'allà pels casos en els què necessitin dur a terme alguna prova de laboratori. Això comporta un desplaçament que pot rondar les dues hores entre anada i tornada. Tot i això, fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Regió7 que ja tenien previst fer una millora de l'espai però que s'està tardant en realitzar perquè es vol fer en el marc d'una reestructuració de la comissaria en la qual es duran a terme millores o ampliacions també en altres espais.

"Era la única regió policial de Catalunya que quedava per remodelar el laboratori", ha explicat Josep Montero, del sindicat SAP-FEPOL, a aquest diari. De fet, el sindicat el 2019 ja alertava de les mancances de l'equipament. En aquest sentit, assegura que les males condicions del laboratori posaven en risc els efectius de la unitat de la policia científica però també a la resta d'efectius policials que treballen a les dependències de Manresa ja que els gasos sortints del laboratori podien estendre's per tota la comissaria. En aquest sentit celebren el tancament del laboratori tot i que confien en que la reforma es dugui a terme el més aviat possible.

Demanen un increment d'efectius

"L'especialitat d’investigació està tocada de mort", diu el sindicat en un comunicat en què reclama un increment d'efectius en la unitat de la policia científica de la regió central. El sindicat assegura que aquesta unitat disposa d'un total de dos agents i un caporal operatius al 100%. "Això provoca que entre altres perjudicis, els efectius d’aquesta unitat s’hagin trobat en algun cas amb una activació del servei un divendres a la nit i el perllongament d’aquest fins diumenge, amb unes poquíssimes hores per descansar", afirmen.

SAP-FEPOL recorda que la feina de la policia científica no es limita a adreçar-se al lloc dels fets sinó que també implica "una ingent feina policial, judicial i per si no fos suficient, una tasca burocràtica pròpia del cos de Mossos d’Esquadra excessiva". Actualment, per pal·liar aquesta situació, professionals d’altres regions policials cobreixen la regió central en determinades setmanes, segons explica el sindicat que apunta que aquesta mesura no és la millor manera de millorar el servei sinó que "provoca que el malestar de la pròpia regió central es sumi al de la resta d’unitats que han de compensar les mancances operatives". Per aquest motiu reclamen que es doti a aquesta unitat dels efectius necessaris de manera urgent "per desenvolupar la seva feina amb un mínim de garanties".