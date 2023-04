El jurat popular ha declarat culpable d’homicidi l’acusada de matar una familiar al Pont de Vilomara i Rocafort el 2020. Ho fa fet amb 7 vots a favor i 2 en contra, en considerar que va ser la responsable de la mort de la víctima després d’assestar-li 45 ganivetades en diferents parts del cos. El jurat considera provat que l’acusada vivia a casa de la víctima i que els fets van passar el matí del dos de juliol.

Si bé considera que en aquella època l’acusada presentava diversos trastorns mentals, assenyala que no hi va haver traïdoria ni acarnissament en la mort de la seva familiar. Tot i això, no descarta “la possibilitat que tingués moments de consciència” i per tant, tanca la porta a una suspensió de la pena.