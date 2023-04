Tot el poble sabia que la víctima havia cobrat uns diners endarrerits de la seva pensió aquell 31 de gener de 2020, el dia que va morir assassinat a l'habitatge de Puigcerdà on vivia. Concretament 3.406,48 euros. Era un home amb pocs ingressos i segons diversos testimonis era conegut al poble perquè sempre solia estar al carrer, i solia beure sovint.

La víctima va morir després de rebre una pallissa brutal amb un pal de fusta amb l'extrem metàl·lic. Ningú va ser testimoni dels fets, però les acusacions asseguren que hi ha diversos indicis que assenyalen directament a l'acusat. En la primera sessió del judici amb jurat popular a l'Audiència de Girona (s'allargarà fins al 27) han declarat les persones que aquell dia van veure la víctima amb vida per últim cop, i també agents que aquella nit van fer un servei d'emergència que aparentment no estava relacionada amb el crim.

Un amic de la infantesa del processat va rebre diverses trucades de part seva el dia del crim i també l'endemà, quan li va deixar anar: "l'he feta grossa, segur que em cauran 20 anys". Tot i no recordar massa bé el contingut de la trucada, el testimoni ha indicat que l'acusat li va dir que "no me'n recordo de res, quina cagada més gran".

Aquella mateixa tarda el processat havia anat en un bar juntament amb la víctima i un altre home a menjar i beure, i havia proposat al testimoni que vingués perquè la víctima tenia diners. Ell s'hi va negar. Va tornar-lo a veure cap al tard, i van beure unes cerveses. Quan l'acusat va marxar, anava begut. "Tenia una actitud que no era normal, se'l veia alterat", ha explicat el testimoni. Cap a la nit, coincidint amb l'hora que s'havia de perpetrar l'assassinat, el testimoni va rebre una trucada de l'acusat: "vine a baix i ajuda'm, que et donaré diners". Ell li va dir que no i li va penjar el telèfon dues vegades, fins que va acabar apagant el mòbil.

Aquella mateixa nit, a les 23.57 hores, l'acusat va trucar a un altre amic seu, i li va demanar que el vingués a buscar amb cotxe i li portés una llanterna "perquè aquest té diners". No hi va anar. El processat va trucar-li diverses vegades durant la matinada, però el testimoni no recorda de què van parlar.

Es van trobar dos telèfons mòbils dins l'habitació on vivia l'acusat (compartia pis amb un altre home), i roba tacada de sang.

Una trucada d'emergència estranya

Durant la sessió han declarat agents de policia que la nit del crim, cap a quarts de dotze, van rebre un avís per part dels serveis d'emergència. Algú alertava que podia haver-hi una baralla al pont de Sant Martí del municipi, una zona als afores que condueix a Guils de la Cerdanya. La trucada no s'entenia gaire bé i, segons les acusacions, l'alertant era la víctima, que trucava perquè algú volia entrar a casa seva. Una patrulla de Mossos va anar a la zona, i a l'encreuament entre l'avinguda Pirineus i el carrer del pont van veure un home caminant sol. Va cridar l'atenció perquè no hi havia ningú més al carrer. Un cop a lloc, no van trobar cap baralla. Posteriorment, un agent va reconèixer aquell home: era el mateix que havien detingut com a presumpte autor del crim, i que s'enfronta a 30 anys de presó per assassinat i robatori amb violència.