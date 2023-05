La Guàrdia Civil ha detingut un home a la duana de la Farga de Moles en intentar entrar a territori espanyol gairebé 2.500 puros procedents d'Andorra, sense declarar-los. Els fets van tenir lloc aquest dijous com a resultat d'un control fiscal conjunt realitzat per part d'efectius de la Guàrdia Civil i de l'Agència Tributària, sota la direcció de l'Administrador de la Duana de la Farga de Moles. Concretament, es van intervenir la quantitat de 2.485 cigars de diverses marques, valorats en 29.771,25 euros, motiu pel qual es va procedir a la detenció de la persona que conduïa el vehicle on anava la mercaderia i a instruir diligències per un suposat delicte de contraban.

La intervenció es va produir cap a les 17:00 hores, quan un Volkswagen Touran, ocupat per tres persones, va accedir a la duana de la Farga de Moles procedent d'Andorra pel carril verd (el de res a declarar). És en aquell moment quan, sospitant d'una possible activitat il·lícita, els agents van sol·licitar al conductor informació sobre l'equipatge que es trobava a l'interior del vehicle, preguntes que va intentar evadir i continuar el viatge. A conseqüència de la seva reacció, els agents van demanar al conductor que estacionés a la zona habilitada i van procedir a fer una inspecció fiscal del vehicle. Al seu interior hi van observar, entre un altre equipatge, diverses maletes, les quals, després de sol·licitar-ho reiteradament, el conductor es va negar a obrir. Un cop traslladat tot l'equipatge a l'interior de les dependències de l'Agència Tributària, es va localitzar a l'interior de les maletes, la quantitat de 2.485 puros. Després de verificar la mercaderia confiscada a les dependències de l'Agència Tributària, i en presència de l'Oficial de Viatgers, agents de la Guàrdia Civil van detenir el conductor, un home de 50 anys i de nacionalitat xinesa, instruint-se diligències per la comissió d'un supòsit de delicte de contraban, que seran lliurades al Jutjat d'Instrucció núm. 2 de la Seu d'Urgell. Així mateix, després del reconeixement de l'interior del vehicle, els agents van descobrir, ocults i sota la butaca del copilot, diversos tipus de bitllets d'euros de curs legal, enfundats amb una goma negra. Un cop comptabilitzada la quantitat (10.000 euros que el conductor intentava introduir en territori espanyol sense declarar), es va aixecar acta per la comissió d'una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals, en superar la quantitat que es regula a la normativa. A l'infractor, se li han lliurat 1.000 euros en concepte de "mínim de supervivència", quedant la resta dels diners dipositats a la Duana de la Farga de Moles, a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya.