Els Bombers han hagut de treballar aquesta tarda en tres petits incendis a l'Anoia que podrien haver estat causats per llamps. Segons expliquen fonts del cos, cap dels tres focs ha generat molt perill.

L'avís del primer incendi s'ha fet a les 18.23 h, a Masquefa. Una dotació dels Bombers està acabant de rematar, conjuntament amb els ADF de la zona, el foc que ha afectat la zona de Cal Massana. Els Bombers han explicat que el foc hauria començat amb la caiguda d'un llamp. 20 minuts després hi ha hagut un altre incendi a Piera, a la zona del Bedorc, en què hi han treballat 2 dotacions dels Bombers. Finalment hi ha hagut un tercer incendi a Vilanova del Camí. En aquest cas, un arbre ha cremat un arbre, però no s'ha propagat més enllà.