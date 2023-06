Els tres geòlegs que van morir el 9 de març en un accident a l'interior de la mina de Cabanasses, a Súria, no van ser alertats que el sostre d'on els va caure el llis de carnalita era inestable. Segons les conclusions de l'informe dels Mossos d'Esquadra, al que ha tingut accés El País, 80 minuts abans de l'accident ja havia caigut una roca d'uns 20 quilos just al costat, només a uns 2 metres, d'on van tenir lloc els fets. L'estudi del cos policial considera que hi va haver una cadena d'errors i negligències que van propiciar el fatal desenllaç dels tres geòlegs, Oscar Molina, Daniel Álvarez i Victoriano Pineda.

La primera pedra va caure a les 6.15 h. En aquell moment, un miner experimentat va creure que la zona no era suficientment segura, va retirar la màquina i va informar al vigilant de l'explotació que havia caigut una pedra i que no es fiava del sostre. A més també ho va deixar per escrit amb el missatge en què hi deia "Ojo, techo!!!". L'alerta, però, mai va arribar els geòlegs, que en aquell moment ja es trobaven treballant dins la mina i que, 80 minuts després de la caiguda de la primera pedra, van ser víctimes d'un llis de carnalita d'1,90 tones en aquell lloc.

Els Mossos d'Esquadra van interrogar diferents treballadors de la mina. Un d'ells, segons explica El País, era el vigilant que va rebre l'alerta del primer miner, José Luis S. Aquest vigilant va reconèixer que no va transmetre els fets perquè els operaris ja se n'anaven i la màquina estava en zona segura. "Era una pedra com n'han caigut moltes, vaig pensar que no calia", recull l'informe policial. En aquest sentit, el vigilant assegura que van deixar la màquina en una posició que alertava que no s'havia de passar per aquí, però aquesta mesura que no inclou els protocols, no va ser suficient. D'aquesta manera, el canvi en el torn de treball també va influir en l'accident.

L'informe policial també destaca que el grup del torn de nit que treballava en aquella zona, abans de l'arribada dels geòlegs, va obrir una "emboquilla secundària" per tal de maximitzar el rendiment de la mina, fet que, segons explica El País, atorga incentius als miners que ho duguin a terme. Es tracta d'una pràctica habitual, però la pregunta és si aquesta tasca va comprometre l'estabilitat del sostre d'aquella zona, on van acabar caient dos grans roques aquell matí. Els Mossos no són taxatius i consideren que "no es pot descartar que pogués haver compromès l'estabilitat del sostre al lloc de l'accident".

Iberpotash, l'empresa encarregada d'explotar la mina, va emetre un informe el passat mes d'abril en què defensava que no hi havia cap senyal d'inestabilitat en la paret del sostre de la mina on es va produir l'accident mortal. Consultada per Regió7, l'empresa es remet a aquell informe i assegura que l'accident mortal va ser imprevisible malgrat la caiguda prèvia d'una roca en el lloc de l'accident 80 minuts abans dels fets. En aquell moment l'empresa ja va reconèixer que hi havia hagut una errada de comunicació però la va desvincular de l'accident mortal.