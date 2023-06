El cos sense vida i ple de cops de Milena Sánchez, una noia de 20 anys, estava tirat a terra d'un pis de Madrid. A l'habitació del costat hi havia un home penjat. Una persona que va veure Milena morta abans que la policia va assegurar que es tractava d'una "nina". La Policia i la jutgessa van tancar aviat la investigació i van culpar de la seva mort una pràctica sadomasoquista que hauria realitzat amb Alfonso, àlies Fofi, de 53 anys , un dels sugar daddies (adult que busca relacions amb noies molt joves) que pagava per tenir sexe amb ella. Fofi es va penjar, segons la versió oficial, després de la mort de Milena.

Tot i això, un informe d'una agència de detectius aportat al jutjat 44 de Madrid i al qual ha tingut accés CAS OBERT, canal d'investigació de Prensa Ibérica, apunta que Milena no va arribar viva a aquest pis, revela que estava sent explotada per proxenetes i reclama que se segueixi investigant.

Sexe i asfíxia

Carmen Balfagón, l'advocada de la família de Milena, ha presentat un recurs contra el tancament del cas en què demana la pràctica de noves proves davant la "molt deficitària" investigació de la Policia Nacional. La versió oficial donava per bo fins ara que la jove va morir durant la pràctica sexual sadomasoquista coneguda com a roll play (imaginar històries que es porten a la pràctica en el transcurs de les relacions sexuals) o chocking ( asfixiar la parella mentre es tenen relacions) en un pis del carrer Fray Luis de León, on es va trobar el seu cadàver.

Tot i això, la investigació de l'advocada i criminòloga, del despatx B&CH, i l'agència de detectius Descubro B2B "contradiu" la versió oficial. Els detectius han recuperat la informació del telèfon mòbil que utilitzava Milena i han descobert que el telèfon va morir (deixa de donar senyal) al carrer Segòvia de Madrid, un minut abans de les deu del matí del 22 de novembre. El seu cadàver va ser trobat sis dies després en un pis del carrer Fray Luis de León.

Les dades obtingudes ara del telèfon mòbil de Milena recullen a més els missatges i les relacions amb el seu suposat assassí, Fofi, i revelen, segons l'informe dels detectius, que aquest home "no es comunica de manera agressiva amb Milena, sinó tot al contrari" , mostra empatia i respecte cap a Milena", fins i tot quan ella rebutja i cancel·la les seves invitacions a acudir a diferents sessions de massatge i spa.

Helter Skelter

El recurs de l'advocada Balfagón perquè el cas es reobri i se segueixi investigant apunta una dada més sobre la que no s'ha investigat: a la paret de la casa on es va trobar el cadàver de Milena hi havia una inscripció: "Helter Skelter", que estava oculta i que només es va poder observar amb l'aplicació per part de la policia d'una llum ultraviolada. És la mateixa frase, presa del títol d'una cançó dels Beatles, que van deixar els seguidors de Charles Manson quan van entrar a casa del director de cinema Roman Polanski i van matar la seva parella embarassada, l'actriu Sharon Tate, i quatre persones més a agost del 1969.

Sobre aquest assumpte, l'informe de la policia sobre el crim de Milena recull que “a la paret on es troba el televisor es localitza escrit Helter Skelter , no visible amb llum natural. Hi ha un llibre anomenat Helter Skelter: La veritable història dels crims de la família Manson , que pogués ser el motiu de la referència de la paret". El recurs de l'advocada recorda que en aquest cas hi va haver diversos "victimaris", seguidors de Charles Manson i no s'explica que no s'analitzés aquesta inscripció, quan es va fer, ni es comparés la lletra amb la del suposat assassí, Alfonso Barragán àlies Fofi.

Explotada sexualment

La nova investigació recull a més que Milena "estava sent explotada sexualment" per una coneguda agència d'escorts de Madrid, que es quedava amb el 40% dels diners que li pagaven els clients. La jove, d'origen cubà, pagava a l'agència aquest percentatge pels seus serveis sexuals a través de Bizum posant conceptes com ara "devolució" o "sopar amigues" per no deixar rastre de les seves activitats.

Els detectius apunten que dates abans de la seva mort Milena potser intentava alliberar-se del control dels proxenetes. La jove vivia des del mes d'agost amb el seu xicot, Fabián, discjòquei ocasional i que s'oferia per organitzar les trobades sexuals de Milena, cosa que havia generat alguns problemes amb els proxenetes. Una companya de Milena va confessar als investigadors que va fer una carta de la seva parella, Fabián, a la caixa fúnebre de la noia assassinada, el mateix dia de l'enterrament.

Altres "sugar daddies"

La versió oficial és que Fofi, un dels sugar daddies que pagaven per sexe amb Milena, la va asfixiar durant unes pràctiques sexuals sadomasoquistes. Després, l'home, que patia una malaltia greu, es va suïcidar. L'advocada de la família reclama ara que s'investigui altres clients de Milena, inclòs un altre sugar daddy de l'alta societat gallega que semblava obsessionat amb la noia, i que es prengui declaració també als propietaris de l'agència d'escorts.

L'última posició del telèfon mòbil de Milena en un carrer del centre de Madrid és clau per als investigadors. Els detectius expliquen al seu informe que en aquest mateix carrer hi viu un familiar del sugar daddy acusat de la mort de Milena. Aquest familiar va ser una de les persones que va anar al domicili de Fofi i no va veure el cadàver de Milena quan, segons la investigació judicial, ja hi era. Va passar el 26 de novembre i segons recull el sumari del cas, va passar dues hores a la casa amb un amic. Al sumari consta la declaració d'aquest home, que va explicar que va obrir una porta que tenia cadenat i va veure fotografies eròtiques a la paret i el que va pensar que era una nina nua. Va tancar la porta i li va dir al familiar del suposat assassí: "no entris, hi ha fotos molt gore i una nina". Era Milena.