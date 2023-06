Un home està atrinxerat en una masia de les Llosses (Ripollès) després que disparés i en ferís un altre amb una escopeta de perdigons.

Els fets han succeït cap a dos quarts de nou del matí i els Mossos d'Esquadra tenen un dispositiu muntat a la zona per intentar que l'home deixi la casa i surti. Ja que en tot moment s'ha negat a entregar-se i sortir de l'immoble.

L'home porta una arma de caça de perdigons i després de fer els trets ràpidament s'ha amagat a dins la casa. En rebre l'avís, la policia ha activat els agents d'elit del GEI (Grup Especial d'Intervencions) i el Grup de Medicació i Negociació.

Pel que fa al ferit, no està greu però ha rebut diverses perdigonades. Amb tot però, no perilla la seva vida. El SEM l'ha evacuat amb l'helicòpter medicalitzat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

El motiu de l'agressió amb l'arma de perdigons és un conflicte per la casa. En aquest habitatge hi havia un home que hi vivia com a ocupa. Aquest matí el propietari, segons els primers indicis, hi ha anat per recuperar la masia que havia comprat però l'actual ocupant il·legal, l'ha rebut a trets.

Els Mossos d'Esquadra tenen la casa envoltada i l'home no en vol sortir.

La masia es troba al límit del municipi de les Llosses, a tocar del terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà. L'alcalde de les Llosses, Andreu Llimós ha destacat que fins ara no hi havia hagut mai cap problema en aquesta masia o almenys, que l'ajuntament en tinguin constància.