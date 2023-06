Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns a la nit en un incendi forestal a Sant Mateu de Bages que ha cremat uns 2.000 m2 de sotabosc. Al voltant de 2/4 de 9 de la nit, set dotacions del cos i un helicòpter es van activar després de rebre l'avís d'una columna de fum en una zona de vegetació forestal de difícil accés a la serra de Castelltallat.

Segons efectius que han treballat en el foc, l'incendi no tenia flama i no va propagar. Les dotacions desplaçades fins al lloc dels fets van treballar per tancar el perímetre amb línia d'aigua i eines manuals. A l'ocàs, l'helicòpter es va retirar cap a la base.

Durant la nit, cinc dotacions s'han quedat a la zona per acabar d'apagar les flames. A 2/4 de 8 del matí d'aquest dimarts, l'incendi ha quedat totalment extingit.