A judici un home acusat d'abusar del seu cosí durant més de 10 anys

El ministeri fiscal demana 10 anys de presó per un home acusat d'abusar sexualment del seu cosí durant més de 10 anys. Durant la majoria de temps d'aquest període, la víctima era menor d'edat. La fiscalia li atribueix un delicte continuat d'abús sexual i reclama que s'indemnitzi a la víctima amb 18.500 euros pel dany moral causat.

L'acusat i la víctima, que són cosins, vivien a la regió central, a un municipi que no ha trascendit. Aprofitant aquesta proximitat i les trobades entre els cosins per jugar als respectius domicilis, l'acusat va començar a fer tocaments als genitals del seu cosí. Aquestes pràctiques i altres com fel·lacions, es van continuar produint aprofitant les absències dels adults a les seves cases o al fet que l'acusat va fer de cangur del seu cosí durant dos estius.

Sempre segons l'escrit de l'acusació, des de l'estiu del 1999, quan l'acusat ja era major d'edat, les pràctiques sexuals van augmentar en intensitat. L'escrit de la fiscalia apunta que la víctima no oposava cap resistència perquè es trobava en un context de submissió, normalització de la relació i manipulació psicològica i emocional. Des d'aquell estiu i fins l'any 2004, l'acusat aprofitava les reunions familiars que es produïen al domicili dels avis per anar a casa seva amb la víctima i dur a terme més pràctiques sexuals.

El 2004 l'acusat es va casar i, malgrat que els actes sexuals es van espaiar en el temps, no es van aturar. Durant aquesta etapa, l'acusat continuava buscant oportunitats per tenir la casa sola o bé també van fer pràctiques sexuals a la part de magatzem d'una botiga de productes informàtics on treballava l'encausat. A part de tocaments i fel·lacions, l'acusat i la víctima també van intentar fer pràctiques sexuals amb penetració.

La situació va continuar entre finals del 2007 i el gener del 2008, coincidint amb la campanya nadalenca. Els dos treballaven en una botiga de Manresa quan l'acusat tenia 26 anys i entre els viatges d'anada i tornada de la feina, també duien a terme pràctiques sexuals. L'últim acte sexual va ser l'any 2008, coincidint amb la majoria d'edat de la víctima i el divorci de l'acusat.

La víctima finalment va voler denunciar els fets el 14 de desembre de 2020. L'escrit de fiscalia apunta que els fets li han causat a la víctima un quadre psicopatològic compatible amb un trastorn d'ansietat amb símptomes com ansietat, baixa autoestima, dificultat per expressar els sentimants, dificultat i bloqueig davant l'inici de relacions sexuals, inhibició i disfunció erèctil. Per aquest motiu, va iniciar teràpia psicològica a través de la Fundació Vicki Bernadet, especialitzada en l'atenció i tractament de víctimes d'abusos sexuals durant la infància o l'adolescència.

El procés judicial es va fer a través del jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Manresa i el judici començarà el dimarts 11 de juliol a la secció 9a de l'Audiència Provincial de Barcelona.