La Policia Nacional han detingut dues persones pel segrest i mort d’un jove de nacionalitat algeriana a Alacant, segons ha informat la Comissaria Provincial. Els arrestats són mare i fill, de 81 i 40 anys respectivament, els que haurien torturat la víctima durant més de 15 hores mentre enviaven imatges a la família a través de les xarxes socials per intentar que paguessin un rescat de 30.000 euros.

La investigació apunta que el presumpte homicida mantenia una disputa amb la víctima amb un deute i l’hauria colpejat brutalment al cap durant una discussió. Les ferides van ser fatals, però no li van causar la mort immediata. Segons la Policia, mentre agonitzava, els presumptes segrestadors van estar sotmetent a més tortures i vexacions la víctima malferida amb l’objectiu d’obtenir imatges amb què extorsionar la família. Tot i que en un moment donat, va ser la dona la que va acabar trucant a una ambulància. Els dos sospitosos van dir que s’havien trobat la víctima així quan van arribar a la casa. Finalment aquest va morir 24 hores després d’ingressar a l’Hospital General a causa de la gravetat de les ferides.

La investigació policial va concloure que els autors de la mort violenta van ser una dona de 81 anys i el seu fill de 40. Se’ls considera com a presumptes autors de l’assassinat d’un home de 18 anys que van segrestar i van torturar durant quinze hores, fins a deixar-lo pràcticament sense vida. La víctima va ingressar a l’Hospital en estat crític. Segons la Comissaria, el possible mòbil dels fets hauria sigut extorsionar la família del mort, als que van enviar fotos i vídeos del seu familiar mentre el torturaven, exigint-los un pagament de 30.000 euros a canvi de deixar-lo anar.

El macabre succés es va produir dijous 7 de setembre, tot i que va poder ser aclarit en temps rècord, gràcies a la coordinació policial entre les seves diferents unitats de servei a la ciutat i la ràpida posada en funcionament dels protocols establerts en matèria de delictes violents, ha destacat la Comissaria.

La investigació, culminada en escassos dos dies, va ser desenvolupada i coordinada estretament pel Grup d’Homicidis de l’UDEV i el Grup Primer de Crim Organitzat, els dos incardinats dins de la Brigada Provincial de Policia Judicial d’Alacant, que han comptat amb la col·laboració dels Grups Operatius de Resposta de la Comissaria d’Alacant Centre i de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana d’Alacant.

DUES INVESTIGACIONS PARAL·LELES

Dues investigacions paral·leles amb els mateixos actors van ser iniciades el mateix dia, el 7 de setembre, per la Policia Nacional. D’una banda, a mig matí del dia dels fets, s’havia rebut una comunicació des del consolat d’Algèria on es feia referència a un possible segrest d’un ciutadà algerià resident a la ciutat.

Tals fets havien sigut posats en coneixement del Consolat Algerià per familiars de la presumpta víctima residents a l’estranger, els que havien rebut vídeos i fotos a través d’una xarxa social del seu familiar en lamentables condicions, com a eina de pressió per aconseguir un rescat. En aquestes fotos, la víctima apareixia estesa a terra, amb la cara tapada amb un pal de fregar, sagnant i molt magolat. El rescat exigit pel seu capturador per deixar-lo anar era de 30.000 euros.

Els investigadors de Policia Judicial, van iniciar les seves indagacions amb la premissa de localitzar el possible domicili de la víctima per comprovar el seu estat i certificar la veracitat dels fets, ja que en el comunicat no es disposava de cap dada relativa al seu domicili.

Paral·lelament, ja avançada la tarda del mateix dia, una dotació policial, va ser requerida a un domicili on un equip d’assistència sanitària SAMUR, estava atenent un home que estava en un domicili sagnant abundantment i que tenia diversos talls al llarg de tot el cos, presumiblement provocats per una tercera persona. Quan els agents van arribar i van observar l’escenari, immediatament van detectar la possible comissió d’un delicte de naturalesa extremadament violenta.

A la casa, hi havia un home estès al terra, inconscient i greument ferit amb laceracions de talls i visibles contusions per tot el cos, i que era assistit pels serveis mèdics. Al costat d’ells, hi havia dues persones més, una dona i el seu fill, que van manifestar ser coneguts de la víctima i que se l’havien trobat en aquest estat i que havien trucat als serveis sanitaris.

Segons les primeres manifestacions recollides pels agents a l’home allà present, aquest els va explicar que la seva mare i ell estaven de vacances a Alacant residint en una altra vivenda. Quant als fets, va manifestar que el seu amic, la víctima, juntament amb cinc individus més, li havien robat el dia anterior els seus diners i altres pertinences i que, després d’haver-les-hi reclamat, el seu amic li va trucar per telèfon la matinada del dia dels fets per tornar-les-hi.

No obstant, va continuar relatant, el seu amic es trobava al lloc amb uns altres dos homes desconeguts per a ell i no va aconseguir recuperar-les, va marxar d’allà i va deixar la víctima amb aquests dos homes. Fins i tot va aportar la filiació d’una persona a qui incriminava com a possible autor dels fets. Finalment, va dir que a la tarda va anar amb la seva mare al domicili i van trobar el seu amic estirat a terra i ferit, per la qual cosa van trucar als serveis sanitaris. Atès el succés, quan els agents van donar compte d’això a la Brigada de Policia Judicial, es va activar el protocol de delictes violents.