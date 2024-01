L’Audiència Nacional ha demanat a la fiscalia si ja pot destruir la gran quantitat de proves relacionades amb el procediment judicial dels atemptats terroristes de l’agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. En concret, el decret del lletrat de l’administració de justícia del servei d’executòries de la sala penal avançat ‘El Món’ i al qual ha tingut accés l’ACN, pregunta si es poden destruir els ordinadors, tauletes, telèfons mòbils, targetes SIM, targetes i llapis de memòria, càmeres de fotos, a banda de documentació, elements per fabricar explosius, vídeos i banderes d’Estat islàmic i altres objectes.

L’Audiència també pregunta a la policia on són els vehicles dels condemnats i els morts, com la furgoneta d‘Abdelbaky Es Satty, l’imam de Ripoll, dos turismes dels germans Abouuyaqub, la moto de Mohamed Hichami i els vehicles que els terroristes van llogar per cometre els atemptats. El decret del lletrat de l’administració de justícia del servei d’executòries de la sala penal demana a la policia que el vehicle es posi a disposició dels seus legítims hereus. Una situació altament improbable perquè cap dels seus hereus no ha reclamat mai el cos de l’imam.

Algunes acusacions han avançat que s’oposaran a la destrucció de les proves perquè han presentat un recurs d’emparament davant del Tribunal Constitucional (TC) perquè volen saber tota la veritat del cas, com per exemple, si l’imam de Ripoll està realment mort o si col·laborava amb els serveis secrets espanyols. Per això, si el TC els donés la raó, caldria continuar les investigacions i seria necessari tot el material probatori.

L’execució de la pena arriba després que el novembre passat, el Tribunal Suprem rebaixés de 8 anys de presó a un i mig la pena per a un dels condemnats pels atemptats terroristes del 17-A a Barcelona i Cambrils. Es tracta de Said Ben Iazza, condemnat per haver deixat una furgoneta i un carnet als terroristes. La sala considera que no sabia les intencions dels altres implicats i, per tant, el condemna per imprudència greu en un delicte de cooperació amb organització terrorista. En canvi, el tribunal va rebutjar els recursos dels dos condemnats principals i també de les acusacions. L'Audiència Nacional va condemnar Driss Oukabir a 36 anys de presó i Mohamed Houli Chemlal a 43 anys per pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i d'estralls i lesions imprudents.