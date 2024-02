Vuit dies després que la seva exmuller i mare del seu fill, Silvia Bronchalo, el denunciés per "insultar-la i vexar-la", Rodolfo Sancho ha d'acudir a declarar com investigat per un possible delicte de violència de gènere, segons ha pogut saber CAS OBERT, canal de recerca i successos de Prensa Ibérica, el grup editorial de Regió7.

La magistrada del jutjat de Violència sobre la Dona número 1 d'Alcobendas (Madrid) ha citat aquest divendres al matí a l'actor per interrogar-lo sobre els fets que la seva exparella va relatar davant la Policia Nacional dijous passat, 8 de febrer. Aquesta mateixa setmana, Bronchalo ha ratificat la seva denúncia i ha prestat declaració davant la jutgessa, que ara escoltarà la versió de Rodolfo Sancho.

"Pirada, incapaç"

Sancho, que no resideix a Madrid, per la qual cosa podria declarar per videoconferència des d'un altre jutjat, haurà de respondre a les acusacions de la seva exparella, que, tal com va avançar CAS OBERT, assegura que l'actor va carregar contra ella en diversos missatges enviats a través de WhatsApp.

La dona explica en la seva denúncia que ella i la seva exparella mantenen contacte des que el fill de tots dos, Daniel Sancho, es troba pres a Tailàndia, acusat del crim d'Edwin Arrieta. Tots dos es comuniquen telefònicament de manera habitual per tractar temes relacionats amb la defensa del jove i per assumptes econòmics relacionats amb ell. En aquest context, afirma Bronchalo, Rodolfo Sancho li ha enviat diversos missatges en els quals es refereix a ella amb termes com "pirada" i "incapaç".

Dues denúncies anteriors

La mare de Daniel Sancho assegura que aquests missatges no formen part d'una discussió puntual entre l'exparella, que no són "aïllats", i que el denunciat ja s'ha referit a ella en altres ocasions amb termes pejoratius i ofensius. En un altre d'aquests missatges, enviat la setmana passada, l'actor va arribar a acusar-la de patir un trastorn bipolar i li va recordar que aquesta malaltia té tractament psiquiàtric, segons consta en la seva denúncia.

Segons ha pogut constatar Prensa Ibérica, Silvia Bronchalo ja va interposar dues denúncies per maltractaments contra Rodolfo Sancho, el 2004 i el 2008. Preguntada per diversos mitjans de comunicació, l'advocada de Bronchalo, Carolina Castro, va aclarir que llavors no van tenir recorregut judicial perquè la dona no va arribar a ratificar-les en seu judicial, "a causa del moment vital tan complicat que travessava".

Sancho ho nega

Prensa Ibérica va posar-se en contacte amb l'entorn de Rodolfo Sancho fa uns dies, després de la denúncia presentada per la dona, però va declinar fer valoracions. Més tard, el despatx jurídic Balfagón & Chippirrás va enviar un comunicat en nom de l'actor en el qual neguen que les frases "pirada, no t'assabentes de res, ets incapaç, el nostre fill té traumes per la teva culpa", hagin estat escrites per Sancho.

A més, asseguren que "existeixen proves, en poder del nostre client Rodolfo Sancho, que sí que demostren, greus amenaces i insults per part de Silvia Bronchalo, que no sols es limiten a la seva persona, sinó que són extensives als seus lletrats i on es fa expressa amenaça cap a la seva parella, la seva filla, menor d'edat, i la carrera professional del nostre representat".

Visites per separat

Mentrestant arriba el judici, que se celebrarà el mes d'abril, Daniel Sancho, el fill de Silvia Bronchalo i Rodolfo Sancho, es troba a la presó de forma provisional. Des del passat 7 d'agost, es troba al centre tailandès de Koh Samui, acusat d'assassinar, desmembrar i ocultar el cadàver del cirurgià colombià Edwin Arrieta.

Des de llavors, els seus pares li han mostrat el seu suport públicament i han viatjat des d'Espanya per a visitar-lo. Inicialment, l'exparella el va anar a veure per separat: primer va viatjar la seva mare a l'agost, setmanes després ho va fer el seu pare. El mes de novembre, ambdós van acudir junts a la presó, encara que van coincidir a l'interior, van entrar per separat.