És la imatge del brutal incendi de Campanar. Sara i la seva parella, atrapats en un balcó de la 13a planta de l'edifici de Maestro Rodrigo i envoltats per unes flames que s'anaven aproximant més i més. Després d'una llarga espera, els bombers van poder finalment rescatar-los. Aquest divendres, han fet les seves primeres declaracions als mitjans, en les quals han volgut aprofitar per a agrair aquest treball dels equips d'emergències.

El momento en el que los bomberos rescataron a una pareja atrapados en su balcón en el incendio de Valencia.





Sara ha assegurat que van ser dues hores i mitja "emocionalment molt carregades". "Però estem vius i és el que importa. Estem molt feliços d'estar vius", ha assenyalat l'afectada. Ni ella ni la seva parella van resultat ferits.

Aquests dos portuguesos deuen la seva vida a la delicada operació realitzada pels bombers per a arribar fins al seu balcó, envoltat pel foc, a més de 30 metres d'altura i amb ratxes de vent de fins a 50 quilòmetres per hora. I així ho han reconegut a aquests professionals, als qui els han agraït la seva heroica labor.

INCENDI DE CAMPANAR



"Els bombers van ser impecables, van arriscar la vida per a ajudar-nos i per ells estem ací"





"Van arriscar la seva vida per a salvar-nos, per ells som aquí. Van intentar apagar el foc per dalt i per baix perquè estiguéssim protegits. Va ser un moment molt estressant, no volíem morir cremats. Estàvem a la mercè dels bombers", ha reconegut Sara.