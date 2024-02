En pocs minuts, el foc que s'ha declarat en el cinquè pis d'un edifici de 14 plantes del carrer Maestro Rodrigo, a València, ha provocat un autèntic caos. Les flames avancen ràpidament i ja afecten dos blocs de pisos, tal com confirmen les imatges. Encara no ha transcendit si hi ha víctimes, però sí que es coneix que hi ha veïns atrapats a l'interior dels dos blocs.

8 Fins al lloc de l'incendi, declarat al voltant de 2/4 de 6 de la tarda, s'han desplaçat diverses unitats de bombers, que intenten sufocar les flames i frenar el seu avanç. No obstant això, la virulència del foc està complicant les labors de control i les flames s'han estès sense control. Els estris emmagatzemats als balcons dels habitatges estan servint de catalitzador per a la propagació de l'incendi, ja que el vent està desplaçant les cendres resultants de la combustió a altres habitatges que també s'han vist afectats. Instal·len un hospital de campanya El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha informat de la instal·lació d'un hospital de campanya al costat del doble edifici afectat per l'incendi. També s'han mobilitzat un vehicle de múltiples víctimes, una unitat de suport i coordinació, 3 SAMU, 2 unitats de Suport Vital Bàsic i una ambulància convencional, segons fonts del CICU. Els bombers continuen intentant controlar les flames i rescatar alguns veïns des dels balcons de l'edifici annex al qual s'ha propagat el foc. Per ara es coneix que els bombers han aconseguit rescatar una parella que s'havia refugiat al balcó. Després de ser rescatats amb una grua, han pogut ser atesos ja al carrer per mitjans sanitaris, sense presentar lesions aparentment greus.