La Policia Local de Sant Vicenç de Castellet, juntament amb els Mossos d'Esquadra, han detingut un home per haver provocat de forma accidental un incendi en una nau de l'antiga fàbrica de Can Balet del municipi. El detingut va provocar l'incendi mentre feia foc per escalfar-se a la petita cabanya improvisada amb fustes i matalassos que havia construït a la zona per passar la nit.

Poc abans de les 9 el matí d'aquest dimarts, els veïns de la zona van alertar els Bombers de la Generalitat per una columna de fum que sortia de la zona de Can Balet. El foc que havia encès l'home per escalfar-se es va propagar i va començar a cremar les fustes on dormia. Dues dotacions terrestres es van desplaçar fins a la zona i van extingir el foc que finalment també va causar desperfectes en els revestiments de la façana i en les finestres de la nau que estava a la vora i que en aquell moment es trobava desocupada. Poca estona després de l'incendi, agents de la Policia Local, amb la col·laboració dels Mossos, van detenir l'home que havia dormit a la zona acusat d'un delicte de danys. El van localitzar a prop del lloc on va començar l'incendi. El propietari de l'immoble ha presentat denúncia als Mossos d'Esquadra contra el detingut i està a l'espera de la valoració dels danys causats per l'incendi.