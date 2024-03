Catorze dels afectats per l'accident de l'atracció Tomahawk de PortAventura World han presentat una denúncia conjunta aquest dijous al jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona. Es tracta del 75% de les víctimes, entre les quals hi ha un dels ferits crítics, que encara continua hospitalitzat a l'hospital de Bellvitge. Els afectats han interposat la denúncia per lesions i estan a l'espera de l'atestat dels Mossos d'Esquadra per decidir si l'amplien per altres delictes. El seu advocat, Sergi Ramos, ha dit que demanaran les indemnitzacions "màximes" que permeti la llei, tot i que encara no les tenen quantificades perquè dependrà de les seqüeles produïdes per les lesions.

El lletrat de RDI Abogados també ha celebrat la "bona" predisposició de PortAventura, el qual, sosté, s'ha posat a disposició de les víctimes: "no mostren oposició a res, malgrat que no ens han facilitat cap protocol a l'espera de l'atestat policial". El procediment s'ha obert per la via penal, però podria acabar per la civil, ha indicat l'advocat. El diumenge 11 de febrer, pels volts de les 11.25 del matí, el fort vent va fer caure un arbre damunt de la muntanya russa, dedicada als infants. Segons va explicar una de les afectades, es van trobar l'arbre caigut a l'atracció i, llavors, el tren hi va impactar. A més, la dona va assegurar que cap sistema va aturar la vagoneta i que tampoc es va afluixar la velocitat del trajecte. Amb tot, el tren no va descarrilar.