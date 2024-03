Set dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre de les quals del grup de rescats de muntanya, han rescatat un grup de quatre excursionistes que s'havien desorientat al descens del Pedraforca per culpa de la neu. L'avís es va donar ahir a 3/4 de 9 del vespre.

A 1/4 d'1 els Bombers han aconseguit trobar els excursionistes, que estaven il·lesos. Els han acompanyat fins on havien deixat el vehicle, al mirador de Gresolet, però un cop allà s'han adonat que no podien circular perquè no tenien cadenes per anar per la neu.

Llavors, els excursionistes han estat traslladats al parc de bombers de Guardiola de Berguedà, on han arribat a 2/4 de 5 de la matinada. Allà han rebut avituallament i han descansat fins al matí, quan els Bombers els han acompanyat de nou fins al seu cotxe, que ara ja podia circular perquè havia passat la màquina llevaneu.