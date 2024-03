Un testimoni ha confirmat al judici a l'acusat de matar un home d'un tret a la nuca a Sant Pere Pescador (Alt Empordà) el 26 de juny del 2002 que la víctima era amic de l'aleshores parella de l'acusat i que va anar a casa d'ella després de rebre una trucada de la dona demanant-li ajuda perquè el processat estava "molt agressiu". La trucada va ser poc després de les sis del matí i, segons ha explicat la parella de la víctima, l'home es va vestir d'una revolada i va sortir de pressa per socórrer la dona. No va tornar mai més a casa. La dona ha explicat que va intentar contactar amb ell i, finalment, va decidir anar fins a Sant Pere Pescador, on va trobar el cos sense vida de l'home: "Estava convençuda que també l'havia matat a ella".

Aquest dilluns s'ha reprès el judici, que es fa amb jurat popular a la secció quarta de l'Audiència de Girona, a l'acusat de l'assassinat de Sant Pere Pescador amb les declaracions dels testimonis. Divendres el processat va reconèixer els fets i va admetre que va engegar un tret a la nuca a la víctima i que no es va poder defensar perquè el va immobilitzar durant l'enfrontament. El fiscal Víctor Pillado l'acusa d'assassinat i tinença il·lícita d'armes i demana inicialment 22 anys de presó.

A la sala de vistes ha declarat la parella de la víctima, que ha explicat que el processat i ell eren "coneguts" i que l'havia vist un parell de cops abans del crim. Segons el seu relat, la víctima tenia una relació d'amistat amb l'aleshores parella del processat, que vivia a la casa de Sant Pere Pescador on van tenir lloc els fets.

Dies abans dels 26 de juny del 2002, la parella de l'acusat va dir que volia deixar la relació amb ell i que ell es mostrava "violent": "Sí, tenia por, però és normal tenir por d'aquest senyor". Per això, va demanar al seu amic, que vivia a Albons, que l'ajudés a canviar el pany de la casa per evitar que l'acusat pogués entrar. Així ho va fer. A més, també li va dir que si el processat apareixia, l'avisés i aniria a ajudar-la.

La dona ha relatat que ell i la víctima estaven dormint a casa seva a Albons quan va sonar el telèfon de matinada, poc després de les sis. "El vaig agafar jo i era ella, molt nerviosa, demanant parlar amb la meva parella", ha exposat. Ella li va passar el telèfon i la víctima li va explicar que hi havia l'acusat a casa seva i que estava "molt agressiu". L'home es va vestir de pressa i corrents i va sortir en direcció a Sant Pere Pescador.

Tretze minuts després, va rebre una segona trucada de la dona dient que ja estava "tot arreglat". Tot i això, el testimoni remarca que li va comentar que l'amic ja anava cap a casa seva i que hi arribaria de seguida. El testimoni diu que va tornar a dormir, pensant en aixecar-se poc després perquè havia quedat amb la víctima per anar a fer unes compres a Perpinyà.

Es va despertar cap a les nou, i l'home encara no havia tornat. Després d'arreglar-se, va començar a estranyar-se pel retard i va intentar contactar tant amb el com amb la dona, però no va obtenir resposta. Per això, finalment va decidir anar ella mateix a Sant Pere Pescador.

Entra a la casa

Quan va arribar a la casa, va tocar el timbre però ningú va obrir. Com que va veure que la porta estava trencada -segons l'acusació i tal com va reconèixer el processat, la va rebentar per poder accedir a l'habitatge-, va entrar a dins. Després de pujar unes escales que hi havia just després de la porta, va trobar el cos sense vida de la víctima. "No vaig tocar res ni vaig entrar més, però estava convençuda que ella i els seus gossos també estarien morts", ha declarat. A continuació, va sortir al carrer i va demanar ajuda per trucar als serveis d'emergències.

Segons ha reconstruït l'acusació pública amb altres testimonis que han declarat, l'acusat havia demanat el cotxe a un conegut per anar, aquella matinada, des de Llinars del Vallés fins a Sant Pere Pesador. Després d'engegar-li el tret mortal a la víctima, va fer pujar el seu fill i la dona al cotxe i va emprendre la fugida en direcció a Barcelona. A l'AP-7, però, es va quedar sense benzina a l'altura de Medinyà.

Llavors, va trucar a un conegut demanant-li que l'anés a recollir. Ell s'hi va negar perquè no podia deixar els seus fills sols a casa. L'home es va fer fonedís i va estar evadit de la justícia per aquest cas durant disset anys, fins que les autoritats van poder determinar que un home que estava a la presó a França per un assassinat era, en realitat, el sospitós del crim de Sant Pere Pescador. Per sostreure's de l'acció de la justícia, havia utilitzat identitats falses. A la dona que aleshores era la seva parella no l'han pogut localitzar.

El vehicle que va utilitzar per anar a Sant Pere Pescador i fugir després, el va deixar abandonat al voral de l'autopista.

El judici continuarà demà a l'Audiència de Girona amb la declaració dels investigadors dels Mossos d'Esquadra i els pèrits. Segons el guió, està previst que dimecres hi hagi les conclusions i els informes i, després, entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.