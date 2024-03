Un autobús de la línia L10, que circula entre Sant Feliu de Llobregat i el Prat de Llobregat, s'ha precipitat per un forat d'una obra a la frontera entre Esplugues i Cornellà i ha causat catorze ferits, segons ha confirmat el cos de Bombers de la Generalitat. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un ferit crític que ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge i un altre ferit greu que es troba a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Així, segons apunten fonts dels Mossos d'Esquadra, una de les dues persones en pitjor estat és el conductor del vehicle.

Segons expliquen els Bombers, després de l'accident hi ha hagut una fuita de gasoil, que ja ha estat controlada. Així mateix, també s'ha aconseguit estabilitzar la caiguda del vehicle. Pel que fa als treballadors de l'obra, fonts que hi estan vinculades expliquen que l'accident ha tingut lloc a l'hora de dinar, per la qual cosa no hi havia ningú en aquest punt i cap operari ha resultat ferit.

Ampli desplegament

Així, fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat 11 dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 5 dotacions de bombers, així com diversos efectius de les policies locals d'Esplugues i Cornellà de Llobregat. Per part seva, el Procicat ha decretat l'estat de prealerta.

Després de revisar els pilars sobre els quals ha caigut el vehicle, així com un forjat recentment formigonat, fonts dels Bombers expliquen que dues dotacions del cos han supervisat la retirada de l'autobús, feta amb una grua.

L'Ajuntament d'Esplugues, per la seva banda, informa que s'ha tallat al trànsit l'avinguda de Sant Ildefons, des de l'avinguda de Cornellà i fins al carrer de la Mare de Déu de la Paloma. Uns 20 agents de la policia local d'Esplugues, acompanyats de tècnics municipals, s'han desplaçat fins al lloc de l'accident. El consistori informa que la policia local ja ha iniciat una investigació per aclarir les causes del sinistre.