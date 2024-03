Una plaga de rates es menja la marihuana d'una comissària de Nova Orleans: "Van col·locades"

En un gir inesperat dels esdeveniments, la policia de Nova Orleans es troba lluitant contra una banda de narcotraficants poc convencional: una plaga de rates a les quals els encanta la marihuana.

La cap del departament de policia, Anne Kirkpatrick, va revelar la inusual situació durant una reunió del comitè del consell el dilluns. "Les rates s'estan menjant la marihuana custodiada. Van col·locades", va dir, provocant una mescla de riures i incredulitat entre els presents.

Rates drogoaddictes

Kirkpatrick va esmentar l'incident com a part del seu argument per a obtenir finançament per tal de traslladar als agents a noves instal·lacions. L'actual edifici de la prefectura de policia, construït el 1968 i plagat de problemes com ara plagues de rates i paneroles, ascensors trencats i un sistema d'aire condicionat avariat, ja no és apte per al treball.

Les rates, que segons Kirkpatrick deixen excrements per totes les taules, no sols són un problema d'higiene, sinó que també representen un risc per als casos penals en consumir la marihuana emmagatzemada a la sala de proves.

El comitè va aprovar una moció perquè el departament llogui dos pisos d'un edifici d'oficines en el centre de la ciutat durant deu anys, la qual cosa alleujaria la situació crítica en la prefectura. "L'equip de neteja mereix un premi, tractant de netejar el que no es pot netejar", insisteix la tinenta.

No són les primeres rates "col·locades"

El problema de les rates drogoaddictes no és nou. El 2022, es va produir un cas similar en el nord de l'Índia, on les rates van devorar més de 500 kg de cànnabis confiscat, segons va informar en el seu moment la CNN. A l'Argentina, vuit agents de policia van ser acomiadats després que les autoritats no creguessin la seva història sobre ratolins que es van menjar mitja tona de marihuana, també publicat en el seu moment, aquesta vegada per The Guardian.

Aquest peculiar cas ha generat reaccions de tota mena en les xarxes socials, des de la incredulitat fins a l'humor. Alguns usuaris han fet broma sobre la possibilitat d'entrenar a les rates per a detectar drogues o fins i tot convertir-les en una nova atracció turística de Nova Orleans. Sens dubte, la història de les rates drogoaddictes de Nova Orleans és un capítol únic en la lluita contra el narcotràfic.