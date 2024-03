Alves reitera a l’Audiència de Barcelona que no fugirà i demana la seva llibertat abans de la sentència ferma

L’exfutbolista brasiler del Barça Dani Alves ha demanat aquest dimarts a l’Audiència de Barcelona la seva llibertat a l’espera de la sentència ferma del cas de violació pel qual va ser condemnat a quatre anys i mig de presó. En la vista per la petició de llibertat, Alves ha intervingut per videoconferència des de la presó de Brians on està reclòs des del gener del 2023. La seva defensa al·lega que la pena és inferior als cinc anys, que ja n’ha complert una quarta part i que no té capacitat econòmica per fugir. En canvi, les acusacions han al·legat que el risc de fuga és més elevat ara que ha estat condemnat, i recorden que han recorregut la sentència per reclamar 9 i 12 anys de presó.

La defensa d’Alves ha al·legat que el seu client no ha estat condemnat a les penes de fins a 12 anys de presó que demanaven l’acusació particular i la fiscalia, i que ja ha complert una quarta part de la pena de quatre anys i mig de presó. Per això, al·lega que ja no existeix risc de fuga.

Per la seva banda, l’acusació particular recorda que encara no hi ha sentència ferma i que el risc de fuga persisteix perquè el futbolista té molta capacitat econòmica i passaport estranger que li permetria fugir.