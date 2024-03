Elena garanteix que els Bombers tindran prou aigua pels incendis de l'estiu tot i que hagin d'anar més lluny a carregar

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmat que "està garantit" que els mitjans aeris dels Bombers disposaran de prou aigua per apagar els incendis d'aquest estiu. Ho ha dit en una entrevista a l'ACN en què, tot i reconèixer el baix nivell de reserves dels embassaments de les conques internes, ha asseverat que els hidroavions es podran omplir a d'altres sectors. "Que faltin recursos hídrics pot fer que hagin d'anar més lluny a carregar" ha reconegut Elena que ha insistit que "hi haurà aigua per dalt i per baix per acabar amb els focs". A més, ha anunciat que tornarà a avançar-se l'arribada dels mitjans aeris extraordinaris previstos per aquesta campanya. Les dotacions seran "homologables" a les de 2023 però hi haurà més efectius.

Joan Ignasi Elena s’ha mostrat confiat i ha dit que encara està per veure si aquest estiu serà pitjor que el de 2023. “L’any passat ja va ser molt dur i l’anterior també, i déu ni do com ens en vam sortir”, ha comentat el responsable d’Interior. En aquest sentit, ha defensat la preparació i capacitat de resposta dels Bombers de la Generalitat, tant pel que fa a la xifra d’efectius com pel que respecta a la formació dels membres del cos. “Tenim els mitjans que necessitem per abordar l’estiu”, ha confirmat.

Elena també s’ha referit a les dificultats a què hauran de fer front els mitjans aeris a causa del baix nivell de reserves d’aigua dels embassaments de les conques internes.

Tot i que els helicòpters poden utilitzar les basses repartides arreu de Catalunya per omplir els seus dipòsits, l'estat dels embassaments sí que afecta els hidroavions. Aquests aparells tenen una capacitat de càrrega de 3.000 litres, el triple que un bombarder, i necessiten zones amples, llargues i amb suficient profunditat per operar amb seguretat.

“El problema en cas que manquin recursos hídrics és que potser hauran d’anar més lluny a fer la roda per poder carregar aigua”, ha comentat el responsable d’Interior, que ha dit que, sigui com sigui, “està garantit” que quan hi hagi un incendi hi haurà “aigua per baix i per dalt per acabar amb els focs”.

Els mitjans aeris arribaran abans

Un any més, els mitjans aeris extraordinaris previstos per a la campanya d’estiu arribaran abans d’hora. Elena ha explicat que la decisió que ja es va prendre el 2023 no era excepcional, sinó que “la idea era estendre-la en el temps”. Pel que fa als recursos aeris disponibles, ha indicat que seran similars als de l’any anterior. El que sí que s’incrementarà és la xifra d’efectius, ja que enguany s'ha graduat una nova promoció de Bombers a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

A més, aquest any també s'incorporarà una nova remesa de bombers voluntaris. Precisament, sobre aquest col·lectiu, el conseller ha dit que no espera que es repeteixin les protestes de l’any passat, perquè s’han arribat a acords amb el Consell de Bombers Voluntaris. De fet, dijous passat, aquest òrgan va donar llum verda als tràmits per iniciar les modificacions del reglament del col·lectiu. Això permetrà incorporar-hi aspectes com la compensació per incapacitat permanent amb motiu d'accident en servei, la implantació d'un pla d'estalvi, o la simplificació del procediment per ingressar al cos en futures convocatòries.

Elena ha tret ferro a les polèmiques sorgides al voltant dels nous models de camió dels Bombers i ha evitat referir-se als processos judicials oberts en relació als mitjans terrestres i a les bombones d’oxigen defectuoses. Ha assegurat que en els darrers anys s'ha treballat de forma intensa per posar al dia el cos i s’han canviat protocols interns per garantir una millor "traçabilitat de tot el que es fa" i aconseguir un millor manteniment de tot el material.