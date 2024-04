Les violacions es disparen a Catalunya: s'incrementen en un 34% durant el 2023

Les dades del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior corresponents a l’any 2023 demostren que la violència sobre les dones és un dels fenòmens d’inseguretat més preocupants a tot Espanya. Les agressions i els abusos sexuals han augmentat a gairebé tot el país, tot i que les xifres de violacions es disparen en el cas de Catalunya i, en particular, a Barcelona.

Segons el balanç, l’any passat es van registrar 1.588 agressions sexuals amb penetració a Catalunya, cosa que suposa un increment del 34% respecte a l’any anterior, quan se’n van denunciar 1.184. A la província de Barcelona, l’augment és d’un 39,2% (1.178 casos coneguts pels cossos policials el 2023 per 846 el 2022), mentre que les violacions van pujar un 50,9% en un any a la ciutat de Barcelona i van passar de 293 violacions el 2022 a 442 el 2023.

La capital catalana se situa entre les que mostra un increment percentual més gran per aquest tipus d’il·lícit entre les grans urbs espanyoles. Només el supera Múrcia, amb un 55,6% d’augment. A Madrid, les violacions van pujar un 9,9%, alhora que ho va fer un 30,5% a Sevilla, un 33,3% a Màlaga i un 3,2% a València. En canvi, van caure un 18% a Saragossa, un 19,7% a Palma i un 20,3% a Bilbao.

El balanç té en compte dades de totes les forces de seguretat que operen a Catalunya, tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies municipals. Les denúncies per violació inclouen els delictes d’agressions sexuals i abusos sexuals amb penetració. Precisament, aquesta unificació dels delictes de violència sexual que inclouen penetració, seguint el redactat de la llei del només sí és sí, ha provocat un increment de les estadístiques en els últims anys, ja que abans les agressions se separaven dels abusos.

Nova estadística

El canvi en la manera de classificar els il·lícits ha obligat a actualitzar les dades. En un primer moment, el Ministeri de l’Interior va comptabilitzar 755 agressions sexuals amb penetració a Catalunya el 2022, però la xifra s’ha acabat elevant a 1.184. L’increment és correlatiu amb un descens de la resta de delictes contra la llibertat sexual, que abans incloïen els abusos sexuals amb penetració: la primera xifra del 2022 va ser de 2.743 i després va baixar a 2.312. En qualsevol cas, es manté el còmput de delictes contra la llibertat sexual el 2022, que va ser d’uns 3.500.

Al marge d’aquestes modificacions al catalogar les denúncies, sí que existeix un important increment el 2023 de les violacions en comparació amb el 2022, ja que les estadístiques dels dos anys recullen ja els criteris de la llei del només sí és sí. Així mateix, en els anys anteriors també es podia observar un augment de les agressions sexuals amb penetració a Catalunya.

El 2021, es van registrar 608 violacions a la comunitat autònoma, mentre que en van ser 557 el 2019, l’any abans de la pandèmia. S’ha de tenir en compte que encara existien restriccions de mobilitat per evitar contagis el 2021. A la ciutat de Barcelona, es van denunciar 166 violacions el 2021, per 158 el 2019 i 136 el 2018.

Les agressions sexuals amb penetració també van augmentar l’any passat a gairebé tota l’àrea metropolitana. A l’Hospitalet de Llobregat, van escalar un 95,5%, al passar de 44 violacions el 2022 a 86 el 2023. A Sabadell, la pujada va ser d’un 22% (de 32 a 39 casos) i a Terrassa, d’un 30,3% (de 33 a 43 fets). Badalona és un dels pocs municipis de l’entorn de Barcelona en què aquest delicte va descendir l’any passat. Va disminuir un 5%, al registrar-se 37 casos el 2023 i 39 l’anterior.

Delictes contra la llibertat sexual

Al seu torn, els delictes contra la llibertat sexual –que inclouen tota mena de violència sexual– es van disparar en el conjunt de Catalunya l’any passat. Van créixer un 20,6%, amb 4.215 denúncies el 2023 per 3.496 el 2022, mentre que a la província de Barcelona van augmentar un 23,5%. A la capital, es van elevar un 28,3% (es va passar de 955 d’il·lícits el 2022 a 1.225 el 2023); a l’Hospitalet, un 46,2%; a Badalona, un 9%; a Sabadell, un 16%, i a Terrassa, un 7,6%.

Els Mossos d’Esquadra remarquen que el 86% de les víctimes de la violència sexual són dones i que la majoria d’agressors sexuals denunciats formen part de l’entorn pròxim a la víctima, com parelles, exparelles, familiars, amics o gent que forma part de les seves relacions habituals. A més, creuen que l’increment de les estadístiques d’aquest tipus de violència sexual està relacionat amb un augment de les denúncies, ja que les dones se senten cada vegada més "empoderades" i identifiquen conductes delictives que abans consideraven més "dubtoses" i preferien no acusar per por o vergonya.

Malgrat això, la Fiscalia de Barcelona també ha expressat la seva preocupació per la cultura del sexe relacionada amb la violència entre els més joves. La considera "tòxica" per la manera de tractar la dona, ja que està molt influïda per la pornografia i les xarxes socials.

L’advocada i presidenta de l’associació internacional feminista L’Escola A.C., Nuria González, ha assenyalat a EL PERIÓDICO que "el porno està actuant com a escola de la violació i es consumeix des que els menors tenen un smartphone a la mà, més o menys des dels 12 anys".

Subscriu-te per seguir llegint