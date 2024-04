Els investigadors sospiten que l'assassí de Bellcaire no va matar la mare perquè patís el dol pel seu fill

L'Álex, de 27 anys, va entrar amb la seva clau a les tres de la matinada d'aquest passat dimecres a l'habitatge que compartia amb la seva dona, l'Astrid, de 29 anys, i amb el petit Ayax, de 5, el fill de tots dos. Ho va fer després que la parella hagués mantingut una forta discussió per telèfon unes hores abans. Ell tenia una maleta preparada al domicili, ja que ella havia decidit separar-se i feia alguns dies que no dormien junts.

Però l'Álex no va anar a recollir la seva maleta. Va decidir entrar de matinada a l'habitatge mentre la dona i el nen dormien en la mateixa habitació, en el llit d'ella.

Segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, en la reconstrucció que els investigadors dels Mossos d'Esquadra, la jutge de la Bisbal i el fiscal Enrique Barata van dur a terme aquest dimecres a la tarda al domicili que compartia la parella, el sospitós va explicar que un cop va ser dins de la casa, va dirigir-se a l'habitació de matrimoni i va abalançar-se sobre l'Astrid i va colpejar-la.

Segons fonts de la recerca, el sospitós no ha esclarit si va clavar al seu fill la navalla que va ser-li requisada quan va ser detingut. Únicament ha admès que "probablement" podria haver-ho arribat a fer quan va empènyer el nen i que l'última imatge del menor que té és del nen immòbil al seu llit. Allà és on van trobar-lo els serveis d'emergència, que no van poder salvar-li la vida.

L'Álex ha explicat durant la reconstrucció que va continuar colpejant la seva parella fins que va aconseguir que va abandonar l'habitatge, però no va allunyar-se gaire: va esperar que ella sortís a demanar ajuda per tornar a fer-la entrar a la casa. Ho va fer arrossegant-la d'un peu i colpejant-la amb una estructura metàl·lica. Aquesta segona agressió va tenir lloc al menjador de l'habitatge.

Portava una navalla suïssa

Després d'aquesta brutal agressió, l'Álex va marxar i ella va poder demanar ajuda a un veí que va trucar als serveis d'emergència. Es trobava molt mal ferida i en estat de xoc i encara no ha prestat declaració. Pateix politraumatismes al cap i també presenta nombrosos talls a diferents parts del cos. Està ingressada greu a l'hospital Trueta de Girona, encara que no es tem per la seva vida.

Després del crim, el sospitós que no té permís de conduir, va agafar el cotxe del seu pare i va escapar-se per una zona boscosa del municipi. El vehicle se li va parar, se li va encallar entre la mala herba i les arrels dels arbres, i va haver de seguir a peu. Va ser així com el van trobar els Mossos d'Esquadra, ja que primer van localitzar el cotxe i van seguir el rastre fins a atrapar-lo a la carretera cap a Albons.

Els agents van veure que el sospitós tenia la roba plena de sang i li van requisar una navalla, semblant als del model d'origen suís. Després de la detenció el van portar a l'habitatge per a fer una reconstrucció del crim al costat de la comitiva judicial.

Nombrosos indicis

Malgrat la versió que va oferir l'acusat, que estava acompanyat de la seva advocada, els investigadors tenen diverses proves que apuntarien al fet que l'Álex presumptament va voler matar al seu fill per patir la mare. D'aquesta manera se sospita que es tractaria d'un nou cas de violència vicària.

En aquest sentit, el cos del menor tenia quatre ferides al pit, a l'altura del cor, compatibles amb el tall de la navalla confiscada al sospitós, segons han explicat fonts de la recerca a El Periódico. És a dir, el nen va ser víctima suposadament d'un atac que va voler posar fi a la seva vida de manera deliberada.

Possible violència vicària

L'Astrid té la mandíbula trencada i la policia va trobar una dent al llit i una altra al menjador. Les úniques ferides per arma blanca que presenta són talls superficials a la cara.

Per això, els agents sospiten que el detingut suposadament va matar el menor davant la mare per a causar-li el patiment més gran possible i després va propinar-li una pallissa brutal, però la va deixar viure perquè patís el dol per haver perdut el seu fill.

El cadàver del menor es va trobar a la seva habitació i, segons ha de confirmar l'anàlisi exhaustiva de les esquitxades de sang, el més probable és que l'Álex el deixés allà. El detingut passarà a les pròximes hores davant el jutjat de la Bisbal de l'Empordà i podria ser acusat d'assassinat entre altres delictes.