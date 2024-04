Una dona accepta 7 anys de presó per tallar el penis a la seva parella

Una dona ha acceptat aquest dimarts una pena de 7 anys de presó per haver tallat el penis a la seva parella el 2021 a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). La dona va dir inicialment que l’home l’havia forçat a mantenir relacions sexuals, però aquest dimarts a l’Audiència de Barcelona ha admès que va ser ella qui li va tallar el membre amb un ganivet de cuina mentre estaven sols al bar que regentaven. Això ha permès rebaixar de 10 a 7 anys la pena. Ja va estar en presó preventiva dos anys, així que com a molt només en passarà cinc. La dona, a més, haurà de pagar 250.000 euros d’indemnització a la víctima. L'acusada ha al·legat que no estava bé psicològicament, s'ha mostrat penedida i ha demanat perdó a la víctima.

Just abans del judici les parts han arribat a un acord de conformitat, que ha fet que la fiscalia i l’acusació particular hagin rebaixat la petició de pena de 10 anys de presó per un delicte lesions per mutilació genital, a 7 anys de presó per lesions agreujades. També han acordat 17 anys de prohibició d’aproximació a la víctima, i la indemnització ha passat de 194.000 euros a 250.000 per les lesions, les seqüeles, els danys morals i el lucre cessant per haver hagut de desprendre’s dels dos bars que regentava.

Inicialment l’acusada ha acceptat el relat de fets i la pena, però quan la fiscal li ha preguntat específicament pels fets, ha semblat que dubtava i no ho acceptava. El tribunal ha fet un recés i ha demanat a l’advocat defensor que s’assegurés que la dona entenia les conseqüències de la conformitat, ja que no parla gairebé castellà ni català.

Posteriorment, la dona ha acceptat que tots dos mantenien una relació sentimental des del 2017, quan la dona va entrar a treballar a un bar de Sant Andreu de la Barca, i convivien des del 2019. L’home estava casat i tenia fills al seu país d’origen, al subcontinent indi, i durant la relació la dona va avortar dues vegades de comú acord amb l’home.

Cap a les 22.30 hores del 31 de maig del 2021 l’home va anar al bar on era la seva parella per ajudar-la a tancar-lo. La dona va insistir en fer-li el sopar i mantenir-hi relacions sexuals, cosa que l’home no volia perquè ha dit que estava cansat. No obstant, la dona va anar a la cuina, va agafar un ganivet i un drap i va tapar els ulls de la víctima per fer-li una fel·lació al·legant que tenia “vergonya”. En un moment determinat, la dona va agafar el ganivet i li va tallar el penis a dos centímetres de la base.

L’home, sorprès, encara va tenir temps de tapar-se la important hemorràgia amb el drap i va anar a encendre les càmeres de videovigilància que havia apagat mentre mantenien sexe. La dona, a més, no el deixava sortir del local. Finalment va poder arribar caminant a un centre mèdic.

L’home, nascut el 1971, va estar a l’hospital 39 dies i quasi quatre mesos de baixa. Té importants seqüeles, com impossibilitat de mantenir relacions sexuals i dolor en orinar, a més de danys psicològics. Està pendent de fer-se diverses operacions per implantar-li una pròtesi de penis.

Uns pèrits forenses han explicat que la dona pateix un trastorn depressiu major, amb idees suïcides, insomni, trastorn adaptatiu, ansietat i trastorn per estrès posttraumàtic.

En el seu últim torn de paraula, la dona ha demanat perdó a la víctima i s’ha mostrat penedida pels fets, al·legant que en aquells moments no estava bé psicològicament. També ha demanat al tribunal que no l’enviï a presó perquè té un fill, i voldria complir la pena d’una altra manera.