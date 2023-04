Berga ha iniciat la celebració de la diada de Sant Jordi amb un ambient intermitent als carrers i les llibreries en un recinte firal estirat entre el Passeig de la Pau, el carrer Major, el Passeig de la Indústria i la llibreria Quatre Cantons en un dels extrems. Un espai molt ampli per concentrar una celebració que ha aplegat primer els veïns de la ciutat i després també els d'altres poblacions.

La celebració d’un Sant Jordi de dos dies finalment no ha estat tant així sinó, com a molt, d’un dia i mig, segons han explicat els llibreters locals. La jornada de dissabte, doncs, va portar curiosos i compradors als establiments però no tant com es podia pensar a mitja setmana. Aquest diumenge al matí Berga s’ha llevat a poc a poc i fins ben be les dotze del migdia les parades no han començat a viure les primeres aglomeracions. Entre els tres eixos del nucli urbà s’hi han instal·lat quaranta parades de llibreries i floristeries, entitats socials, partits polítics, centres docents i associacions. L’amplitud i quantitat d’oferta floral ha evitat les cues en bona part de la jornada.