Creix l’alarma entre els intermediaris immobiliaris per una possible fre de la compravenda

Els intermediaris immobiliaris perceben ja clarament l’aturada de l’activitat després de la pujada dels tipus d’interès. Continuen creixent les dificultats per mediar en la compravenda d’habitatges davant un mercat ofegat per la falta d’oferta, la pujada dels tipus d’interès i l’extrema prudència dels inversors. Mentre el mercat de lloguer, que va servir durant la pandèmia per complementar l’activitat de les immobiliàries s’ha desplomat a l’espera que es concreti la nova llei d’habitatge, en la segona mà les operacions també s’han reduït, com mostren les últimes dades dels notaris i la percepció de les immobiliàries. La compravenda d’habitatges a Espanya baixarà de l’ordre del 30% enguany, segons el servei d’estudis BBVA Research.

Els grans portals immobiliaris espanyols, com Fotocasa, Idealista i Pisos.com, ja han anat en les últimes setmanes rebaixant les seves previsions, una mica millors del temut però que tendeixen a agreujar-se. La baixada de l’activitat respecte al passat any és clara per a aquestes immobiliàries. Per a Francisco Cruz, propietari de CVM Pisos, «la previsió d’una nova llei d’habitatge fa que el mercat es pari i això suposa una baixada important en el volum de treball». Ferran Font, director d’estudis de Pisos.com, reconeix que l’alça del preu del diner ha introduït «un profund canvi» que implica un menor nombre d’operacions, el tancament del 5% de les oficines immobiliàries enguany i en algunes zones menor preu de venda. Per la seva banda, la directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, opina que la situació no és dramàtica i que encara es continuen superant les 50.000 compravendes al mes, la qual cosa demostra «el gran interès que hi ha encara entre la societat per comprar habitatge». Francisco Iñareta, d’Idealista, reconeix el «refredament» del mercat i els «primers símptomes» de l’encariment del finançament per la pujada de tipus, encara que descarta una hecatombe.