Iñaki Urdangarin ha tingut un estiu molt complicat tal com ha quedat palès a les imatges publicades en exclusiva per la revista Diez Minutos. El que va ser marit de la Infanta Cristina, tot i haver visitat la seva família a Bidart, ha protagonitzat unes fotografies en què el seu veritable estat anímic ha quedat retratat.

Aquest mitjà ha col·locat en portada instantànies en què es veu Iñaki Urdangarin al volant del seu cotxe, amb el rostre entristit. En una altra imatge, ell ja apareix amb les llàgrimes caient-li per la cara, sense aconseguir frenar-les a temps perquè els paparazzi no les captessin. Al seu costat hi ha la seva parella, Ainhoa Armentia, que intenta consolar-lo sense trobar l'èxit esperat. Però ella no cessa a abraçar-lo, a llançar-li paraules d'afecte i a acompanyar-lo en aquests moments tan durs per a Urdangarín.

La revista Diez Minutos ha confirmat que la conversa d'Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia es va allargar durant 20 minuts, després dels quals la noia va baixar del vehicle i va marxar a peu. L'encara marit de la Infanta Cristina s'allunyava al volant mentre tots ens preguntem per què es troba així.